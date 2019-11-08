Немецкие депутаты призвали защитить "Северный поток-2" от санкций США

Депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали правительство защитить компании ЕС, участвующие в строительстве трубопровода "Северный поток-2", от американских санкций. Об этом говорится в соответствующем обращении парламентариев.

По их словам, "Северный поток - 2" является "незаменимым элементом энергоснабжения в Германии", а его реализация служит интересам не только ФРГ, но и всей Европы.

"Любая задержка с вводом "Северного потока - 2" в эксплуатацию угрожает энергоснабжению Германии, и ее следует избегать. Федеральное правительство должно вместе с другими европейскими странами подготовить меры, которые сделают санкции неэффективными", - цитирует парламентариев РИА Новости.

Депутаты также призвали правительство своей страны зарезервировать средства из Банка развития Германии на случай, если вдруг возрастут затраты и издержки на строительство "потока" и соответствующей инфраструктуры.