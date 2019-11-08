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08.11.2019 20:20
Рубрика: Власть

Нотариус впервые удостоверил соглашение, заключенное с помощью посредника

Текст: Владислав Куликов
Впервые в России нотариус удостоверил медиативное соглашение, заключенное спорящими сторонами с участием специального посредника. Разведенные родители смогли мирно согласовать график общения с ребенком, а подписанный ими документ получил юридическую силу.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Напомним, недавно вступил в силу закон, значительно расширяющий применение примирительных процедур. Одна из новаций: стороны, проведя процедуру медиации (мирное урегулирование спора с помощью посредника-медиатора), могут удостоверить соглашение у нотариуса. В таком случае, если потом какая-то сторона откажется выполнять соглашение, документ можно сразу отправить судебным приставам. Без суда.

Как сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате, медиативное соглашение удостоверено нотариусом Краснодара Татьяной Мартыненко. При содействии медиатора Елены Ксенофонтовой был разрешен семейный конфликт: один из родителей живет отдельно от детей, и супруги не могли договориться по ряду вопросов.

"Условия данного соглашения являются конфиденциальными, но стороны медиации (родители) дали мне письменное согласие на разглашение факта примирения сторон с помощью медиации, - сказала Елена Ксенофонтова. - Я благодарна сторонам, что выбрали меня как медиатора и медиацию, как способ урегулирования конфликта".

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При этом квалифицированная и грамотная правовая помощь нотариуса гарантирует сторонам соответствие заключаемого соглашения требованиям законодательства, надежную защиту их прав. Также процедура медиации выгодна для сторон в финансовом плане. Она позволяет минимизировать затраты конфликтующих сторон на адвокатов и судебные процессы. Как отметил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, "придание медиативному соглашению исполнительной силы с помощью нотариального акта подтверждает необходимость расширения сферы компетенции нотариуса для стабилизации гражданского оборота в целом, а также значимость функции нотариальной деятельности как превентивного правосудия".

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