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08.11.2019 10:56

Объявление о публичных слушаниях

Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
Новая технология и оборудование "Система сбора и обезвреживания свалочного газа в высокотемпературных факельных установках", которое планируется к применению на рекультивируемом полигоне "Кучино" (Слушания пройдут 9 декабря 2019 г. в 18.00, по адресу: Балашиха, МФЦ, ул. Советская, 4)

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОКОМ" (ИНН 7709852657, ОГРН 1107746328711, адрес: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, дом 9, стр. 1) уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы - технического задания и документации, включающей раздел оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) новой технологии и оборудования - установка "Система сбора и обезвреживания свалочного газа в высокотемпературных факельных установках".

Место расположения объекта (системы сбора и обезвреживания свалочного газа в высокотемпературных факельных установках): на территории городского округа Балашиха - на рекультивируемом полигоне твердых бытовых (коммунальных) отходов "Кучино", который находится на земельных участках с кадастровыми номерами 50:15:0031002:7 и 50:15:0031002:59. Полигон "Кучино" расположен вблизи следующих жилых микрорайонов городского округа Балашиха: Южное Кучино, Салтыковка, Павлино, Керамик, д. Фенино. Расстояние от полигона до ближайшего многоэтажного жилого дома - 600 м. Расстояние от высокотемпературных факельных установок до жилого сектора - более 1 км.

Основные характеристики объекта: в соответствии с проектом рекультивации на полигоне "Кучино" запланирована следующая система сбора и обезвреживания свалочного газа: 112 скважин, 8 газосборных станций, высокотемпературное факельное устройство мощностью 12,5 МВт (2500 кубических метров свалочного газа в час) - 2 шт., общей мощностью 5000 кубов свалочного газа в час.

Цель намечаемой деятельности: сбор и обезвреживание биогаза для исключения миграции свалочного газа за пределы полигона, профилактики пожароопасности, улучшения состояния атмосферного воздуха, устранения неприятных запахов, защиты здоровья и благополучия населения.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: Баташев Анатолий Геннадьевич, заместитель генерального директора по общественным связям ООО "ЭКОКОМ", 8-926-874-41-09, batashev@ecocom.at.

С документацией объекта государственной экологической экспертизы для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Городского округа Балашиха в сети "Интернет" по адресу: balashiha.ru и/или с 7 ноября 2019 года по 6 декабря 2019 года включительно по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 27, каб. 21 (в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений можно направлять в Комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, дом 27, каб. 21 или на электронную почту: m.obiedkov@balashiha.ru до 6 декабря 2019 г.

С постановлением Администрации городского округа Балашиха о назначении слушаний 05.11.2019 № 1250-ПА можно ознакомиться на сайте balashiha.ru или в газете "Факт" от 7 ноября 2019 года.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы состоятся 09 декабря 2019 г. в 18.00 по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д. 4, актовый зал Муниципального бюджетного учреждения городского округа Балашиха "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению городского округа Балашиха".

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений после проведения публичных слушаний будет осуществляться по адресу: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, дом 9, стр. 1, ООО "ЭКОКОМ", +7 495 672 73 16, office.russia@ecocom.at и/или на электронную почту: e_chelyadinova@ecocom.at.

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