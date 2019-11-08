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08.11.2019 12:04
Рубрика: Общество

Ольга Васильева рассказала, как привлечь педагогов в школы

Текст: Ксения Колесникова, Анна Скрипка
Только 30 процентов выпускников педагогических вузов идут работать в школы. О том, как решить проблему с нехваткой кадров, рассказала министр просвещения Ольга Васильева. Она выступила на Всероссийском съезде сельских учителей, который проходит в Белгородской области.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Какие проблемы стоят перед нами? Сегодня треть нашего педагогического корпуса - это люди достойного возраста. 23 процента людей, которые перешли порог пенсионного возраста, еще 19 процентов - приближаются к нему, - рассказала Ольга Васильева. - К сожалению, до 2029 года нам будет очень сложно решить проблему с молодыми учителями. У нас и сейчас, и в 2029 году будет всего 5,9 процента учителей, которым будет 29 лет или меньше".

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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По словам министра, уже разработан и прошел первое чтение законопроект, который позволит студентам профильных вузов и колледжей работать в школе. Параллельно педагогов достойного возраста она призвала стать наставниками для начинающих специалистов.

- Молодые люди будут работать и иметь возможность заявить о себе, а педагоги с опытом - стать наставниками, - отмечает она. - Раньше именитый учитель опекал молодого. Но в последние годы мы растеряли этот опыт.

Ольга Васильева привела статистику. Для будущих педагогов ежегодно дается более 73 тысяч бюджетных мест в вузах. Поступив на педагогические факультеты, лишь половина потенциальных учителей заканчивает их, получая диплом. Из этих 50 процентов лишь 30 - доходят до школы.

- Да они просто боятся идти в школу, - констатировала министр.

Помочь справиться с этим страхом, по словам Ольги Васильевой, позволит увеличение практической подготовки будущих педагогов еще во время обучения.

Фото: iStock
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Параллельно в министерстве намерены сократить объем отчетности, на которую педагоги продолжают жаловаться, а также гарантировать учителям достойную базовую часть зарплаты.

- 70 процентов фонда оплаты труда должны быть постоянными, это должна быть основа оплаты труда педагогов, а только 30 процентов - идти на поощрение. То есть должна быть гарантированная основа, которая исходит из той 18-часовой ставки, которая есть, - отметила министр.

Общество Образование Правительство Минпросвещения
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