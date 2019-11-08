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08.11.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Ослабнет ли рубль к концу года

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

- Рынки США и Европы продолжают штурмовать максимумы. За ними вполне успешно поспевает российский индекс Мосбиржи, который в четверг обновил максимумы и преодолел важный круглый уровень 3000 пунктов. Долларовый РТС также рвется вверх, отражая повышенный спрос на российские активы на фоне тяги рынков в доходность.

Фото: Корольков Александр/РГ
Набиуллина объяснила, почему инфляция отклоняется от прогноза ЦБ

Примечательно, что российская валюта при этом чувствует себя явно не в лучшей форме, вполне возможно, что это объясняется сезонной слабостью, для которой характерно снижение в финальные месяцы года. Нельзя исключать, что рынки в целом охладевают к рублю на фоне смягчения политики Банка России. К тому же, от главы Банка России Эльвиры Набиуллиной мы вновь услышали сигналы о вероятных новых смягчениях в ближайшие месяцы, поскольку инфляция остается ниже прогнозного тренда.

Другой возможной причиной пробуксовки рубля может выступать настороженность игроков после внушительного роста курса российской валюты с начала года. Напомним, что евро начинал 2019 год вблизи 80, а доллар - 70, потеряв с тех пор чуть менее 10%. Приближение конца года может усилить тягу инвесторов в сторону фиксации прибыли.

Впрочем, стоит понимать, что все указанные выше причины недостаточны для разрыва связи рынка с новостями о торговых "войнах", мировом замедлении экономики и ценах на энергию. Оптимистичные заявления с этой стороны способны оказать поддержку российской валюте, отбрасывая пару "доллар-рубль" в область локальных минимумов ниже 63, а "евро-рубль" - к 70.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля
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