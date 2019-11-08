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08.11.2019 13:26
Рубрика: Происшествия

Отцу полковника Захарченко сократили срок

Текст: Иван Петров
Московский городской суд в пятницу постановил смягчить приговор Виктору Захарченко - отцу экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Приговор Мещанского райсуда Москвы от 29 апреля 2019 года в отношении Захарченко и экс-председателя правления банка "Московское ипотечное агентство" Корьевкина изменен. В постановлении Мосгорсуда отмечается - "окончательно назначить Захарченко наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей, Корьевкину окончательно назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей".

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

Ранее Захарченко-старшего приговорили к 4 годам колонии, а Корьевкина - к четырем с половиной. То есть, срок ему скостили на 3 месяца. Обоих признали виновными по статье УК об особо крупной растрате - часть 4 статьи 160.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Захарченко и Корьевкин с учетом времени их нахождения в СИЗО и под домашним арестом должны выйти на свободу уже в первой половине следующего года. По словам адвоката Вячеслава Леонтьева, Захарченко покинет колонию через 5 месяцев.

Он также отметил, что защита намерена продолжить обжаловать решение суда в кассационном порядке. "При вынесении приговора были допущены процессуальные нарушения. Корьевкина обвиняют в растрате, но он не платил Захарченко деньги, а только принял его на работу", - пояснил защитник.

Возбуждено дело по коррупции в системе ФСИН

Напомним, согласно приговору, Захарченко-старшего фиктивно устроили на работу в банк "Московское ипотечное агентство". Его назначили советником с зарплатой около 150 тысяч рублей в месяц. При этом, по данным следствия, в действительности на работе он даже не появлялся. Ущерб - выплаченный оклад лжесотруднику - составил свыше 4 миллионов рублей. Правда, Виктор Захарченко его полностью возместил во время предварительного расследования.

Это уголовное дело было выделено из материалов в отношении обвиняемого в серии коррупционных преступлений полковника МВД Дмитрия Захарченко. У его сводной сестры в квартире, напомним, нашли сумки с наличными в различных валютах на общую сумму около 9 млрд рублей.

В ходе расследования у отца полицейского прошел обыск, в ходе которого и была обнаружена трудовая книжка с записью о работе в банке. При этом у Виктора Захарченко не оказалось высшего экономического образования, а только педагогическое. Поэтому его компетентность в банковской сфере вызвала вопросы. Позднее информация о том, что он был трудоустроен фиктивно, подтвердилась.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Дело о миллиардах полковника Захарченко
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