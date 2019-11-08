Овечкин догнал Кросби

"Вашингтон" благодаря набравшим по три очка Александру Овечкину и Евгению Кузнецову обыграл "Флориду" - 5:4. По набранным очкам в карьере Овечкин догнал Сидни Кросби.

В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи. В одном из них встречались "Вашингтон" и "Флорида". На первых минутах команды обменялись голами. На точный бросок защитника "кэпиталз" Джона Карлсона "пантеры" ответили точным броском Фрэнка Ватрано. На перерыв "Флорида" и вовсе ушла, ведя в счете. Бретт Конноли поставил оборону и вратаря "кэпиталз" в тупик.

После перерыва финн Александр Барков увеличил разницу в счете, но тут о себе напомнил Овечкин. Два гола россиянина, и счет в матче стал равным. Но незадолго до второго перерыва россиянин Евгений Дадонов снова вывел "Флориду" вперед. В третьем периоде счет сравнял Том Уилсон, он же в овертайме принес победу столичным хоккеистам.

Овечкин помимо двух шайб записал в этом матче на свой счет еще и голевую передачу. За карьеру капитан "Вашингтона" набрал 1233 очка. Он догнал форварда "Питтсбурга" Сидни Кросби и теперь занимает 39-е место. Овечкин также оформил 136-й дубль в карьере и по этому показателю вышел на седьмое место в истории НХЛ.

Три голевых передачи сделал партнер Овечкина по "Вашингтону" Евгений Кузнецов, один раз ассистировал партнерам защитник Дмитрий Орлов.

В составе "Флориды" Евгений Дадонов к заброшенной шайбе добавил голевую передачу. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 26 из 31 броска по воротам.