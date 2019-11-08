Овечкин остался самым богатым российским игроком в НХЛ

Авторитетный американский финансово-экономический журнал Forbes выяснил, сколько зарабатывают игроки НХЛ. Исследования проводились на звездных российских хоккеистах, играющих в Северной Америке.

Эксперты журнала отметили, что НХЛ не самая богатая спортивная лига Америки, но своим звездам платит довольно щедро. Так, оформленный еще в 2008-м контракт на 124 миллиона долларов помогает Александру Овечкину регулярно занимать верхние строчки селебрити-рейтинга.

Согласно данным, большая часть зарплаты игрока уходит на оплату обязательных выплат: комиссия агенту, налог штату, федеральный налог, а также списание лигой определенного процента зарплаты игроков, если по итогам сезона доходы хоккеистов превысят доходы владельцев клубов.

Зарплата капитана "Вашингтона" Александра Овечкина в сезоне-2019/20 до вычета выплат составляет 10 миллионов долларов, из которых в полное распоряжение россиянину останется пять миллионов 800 тысяч долларов.

Аналогичная ситуация прослеживается и с другими представителями НХЛ: Никита Кучеров - 12 миллионов долларов (всего)/6,44 миллиона долларов (чистая зарплата); Илья Ковальчук - 6/2,57; Владимир Тарасенко - 9,5/4,55; Артемий Панарин - 14/6,49.

Наибольший процент штату (13,3) со своей зарплаты отдает форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук, играющий на территории Калифорнии. Никита Кучеров из "Тампа-Бэй" на территории Флориды освобожден от выплаты налога штату.

Напомним, что в регулярном чемпионате НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина с 25 очками возглавляет Восточную конференцию, а "Тампа" Кучерова, набравшая после 13 игр 14 очков, идет на одиннадцатом месте. Что касается других команд, где россияне на ведущих ролях, то "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина занимает 14-ю строчку Востока, действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" лидирует в Западной конференции (23 очка) и "Лос-Анджелес" Ильи Ковальчука замыкает турнирную таблицу Запада с 10 очками.