Партия Вакарчука предложила выйти из минских соглашений

На Украине предложили выйти из Минских соглашений. С соответствующей инициативой выступила партия "Голос", во главе которой стоит музыкант Святослав Вакарчук. По его мнению, текущую ситуацию необходимо заморозить до того момента, как страна окрепнет. Он назвал это единственным эффективным путем для Украины.

До этого Киев должен "строить собственную страну, развивать экономику и возвращать свои земли тогда, когда будет достаточно сил, а международная ситуация будет этому способствовать".

Партия "Голос" имеет 20 мест в Верховной раде, напоминает ТАСС.

Минские соглашения предусматривают прекращение огня в Донбассе, отвод сил и вооружения от линии соприкосновения сторон, амнистию, диалог о возобновлении социально-экономических связей Киева и восточных регионов, проведение там выборов и введение особого статуса ДНР и ЛНР.