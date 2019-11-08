Первый канал представил второй трейлер фильма о декабристах "Союз Спасения"

26 декабря в российский прокат выйдет фильм "Союз Спасения" Андрея Кравчука о декабристах. Когда как не в этом месяце выпускать картину с такими героями при такой истории государства. А сейчас Первый канал, который стоит за этим фильмом совместно с "Дирекцией кино", разогревает градус зрительских ожиданий. Сегодня представлен уже второй трейлер картины, посмотрев который каждый подивится масштабу замысла. Но не только - актерский состав фильма также вызывает восхищение - впечатление, что в проекте собрались все звезды современного российского кинематографа: Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Александр Домогаров, Иван Колесников, Леонид Бичевин, Антон Шагин и другие.

"Повторяется шепот, Повторяем следы. Никого еще опыт Не спасал от беды", - вспоминает слова Александра Галича продюсер Константин Эрнст, в связи с выходом нового фильма. И продолжает: "Союз Спасения" - фильм о событиях почти двухсотлетней давности, но по-прежнему остроактуальных для нашей страны. Настоящая актуальность не в кроссовках Balenciaga и iPhone 11. Как она и тогда не была в киверах и лосинах. Актуальность в людях. Меняется все вокруг нас, не меняются только люди. Взглянуть на себя двухсотлетней давности, попытаться разобраться в себе и себя понять - вот, что было нашей основной задачей. Так что смело заходите в зал и почувствуйте вместе с нашими героями пронзительный холод морозного декабрьского утра 1825 года..."

"Эпоха "Союза Спасения" отмечена неким "бременем красоты". Это не просто изысканный силуэт Империи на закате Александровского правления. Это прежде всего фильм о "красивых людях". И дело не только в умении носить эффектные, почти театральные в своей экспрессивности костюмы. Дело в том, как они общаются друг с другом: функционал ещё не вытеснил из человеческих отношений почти ритуального благородства. Герои должны непременно помнить о собственных границах, "держать форму". Поэтому и разрушение их кажется таким страшным и непоправимым. Это кино про людей, которые умеют совершать поступки. Их мало, поэтому про них помнят долго", - говорит продюсер Анатолий Максимов.

Концепцию картины поясняет режиссер Андрей Кравчук: "Свобода, политика, желание идти за мечтами. Это время людей, совершающих выбор. Кто из них герой, а кто подлец, сказать невозможно, потому что проиграли в этой истории практически все".

Леонид Бичевин играет в фильме Сергея Муравьева-Апостола - подполковника, организатора восстания Черниговского полка. "Они - дети 1812 года, они были "рождены" в этой победе. И вот эти мальчики, которые были на пике славы и почувствовали дух вольности, видят, что конституция не принята, свободы фиктивные. И решают все изменить. Они были идеалистами и пострадали за свои идеалы", - размышляет актер.

Максим Матвеев по роли князь Сергей Трубецкой, полковник гвардии, дежурный офицер генерального штаба. Единственный из лидеров "Северного общества", кто не вышел на Сенатскую площадь. Павел Прилучный - Павел Пестель, полковник, командир Вятского полка, руководитель "Южного общества" заговорщиков. Антон Шагин - Кондратий Рылеев, поэт, журналист, участник "Северного общества" заговорщиков, организатор восстания на Сенатской площади. Иван Янковский - Михаил Бестужев-Рюмин, подпоручик Полтавского пехотного полка, ближайший соратник Сергея Муравьева-Апостола. Роль Николая I исполнил Иван Колесников. Герой Александра Домогарова - Граф Михаил Милорадович, военный генерал- губернатор Санкт-Петербурга. Алексей Гуськов по роли князь Алексей Щербатов, военный генерал-губернатор Киева.

Дистрибьютор исторического боевика - потенциального блокбастера - компания "Двадцатый Век Фокс СНГ".