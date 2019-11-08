Песков объяснил слова президента про "Википедию"

"Википедия" - уважаемый ресурс, но достоверность ее информации никто не гарантирует, напомнили в Кремле. А вот данные Большой российской энциклопедии - достоверны, и их надо сделать доступными для граждан.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию, разгоревшуюся после слов президента на Совете по русскому языку о "Википедии" и Большой российской энциклопедии.

"Естественно, "Википедия" - уважаемый, популярный и самообновляемый ресурс", - сказал представитель Кремля. "И то, что имел в виду президент и некоторые выступающие, - это то, что, при всем уважении, никем не гарантируется правильность и достоверность информации, опубликованной в "Википедии"", - напомнил он.

Президент говорил, что надо сделать доступный, гарантированный с точки зрения достоверности источник знаний - это Большая российская энциклопедия, продолжил пресс-секретарь главы государства.

"Ни о каких запретах, препятствиях к доступу к "Википедии" речи быть не может", - заверил Песков, добавив, что об этом тоже можно прочитать в стенограмме на сайте Кремля.