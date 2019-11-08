ПК-порт RDR 2 вышел слабым. Зато в нем можно играть за овцу

Нехороший хайп и негативные бурления вокруг релиза ПК-версии Red Dead Redemption 2 постепенно сходят на нет, и на смену им приходят оптимистично настроенные моддеры, стремящиеся найти в этой ситуации что-то позитивное.

На портале NexusMods выложен архив с сохранениями, заменив которыми установленные файлы, можно получить возможность поиграть в интерактивный вестерн в роли какого-нибудь животного.

В импровизированном "зоопарке" собраны почти все модели, но многие из них не работают совсем или отображаются некорректно.

Полноценный геймплей обещан за овцу, волка, пантеру и орла.

Выглядит это достаточно забавно. Ничего необычного, просто овечка устала и хочет отдохнуть в своем номере - типичный день из жизни на Диком Западе.

Примерив волчью шкуру, можно устраивать набеги на местных фермеров.

Ну а с высоты птичьего полета открывается шикарный вид.

Автор модификации предупреждает, что, учитывая общие технические недоработки и несовершенство ПК-порта, не будет лишним сделать резервную копию своих сохранений перед всеми этими экспериментами.