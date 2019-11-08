Новости

На российско-абхазской границе начался мандариновый сезон 12:18
Опубликовано видео задержания финансисток "ИГ" из Дагестана 12:18
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер 12:09
Власти скорректируют механизм "плоских тарифов" на Дальний Восток 12:09
В Петербурге умер историк и археолог Лев Клейн 12:08
Лавров: Россия не присоединится к договору о запрещении ядерного оружия 12:03
Болгарские выпускники МГИМО отметили 75-летие своей альма-матер 12:02
Главные военные преимущества России назвали в США 12:01
Какие вещи необходимо всегда возить в багажнике зимой 12:01
На Урале в детском лагере массово отравились воспитанники 11:57
Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Душа" 11:52
В Крыму кассы начали продавать билеты на поезда в 24 пунктах 11:51
МИД КНР: США втягивают Китай в свои переговоры с РФ, отвлекая внимание 11:46
В Новосибирске возбудили уголовное дело о гибели пятиклассницы 11:43
В Екатеринбурге задержан участник драки, после которой погибла девушка 11:42
На Вологодчине восстановили подъезд к отрезанным водой поселкам 11:42
В Бишкеке прогремели три взрыва 11:37
Умер автор песен Кобзона и Лещенко Юрий Маркелов 11:36
Вышел трейлер "Человека-невидимки" с Элизабет Мосс в главной роли 11:28
Почта расширяет географию присутствия на рынке цифровых рекламных панелей 11:16
Глава ДНР пообещал ответить на ввод полицейских Украины в Петровское 11:16
Под Астраханью столкнулись две моторные лодки, есть погибший 11:08
В Нижнем Новгороде таксисты забили пассажира насмерть 11:05
В московском метро запустили "Дальневосточный экспресс" 11:02
"Маршал Шапошников" и "Иркутск" вооружат гиперзвуковыми ракетами 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
08.11.2019 11:16
Рубрика: Экономика

Почта расширяет географию присутствия на рынке цифровых рекламных панелей

Текст: Ольга Туманова

В рамках проекта по развитию российского рынка цифровой рекламы АО "Почта России" и компания "Аллен-Медиа" заключили договор на дополнительную установку 2 тысяч современных видеопанелей в отделениях почтовой связи.

"Почта России" повысит зарплату еще 91 тысяче сотрудников

Договор заключен сроком на 5 лет, проект направлен на комплексное развитие российского рынка рекламы с использованием цифровых носителей. Реклама на цифровой платформе является эффективным способом улучшения осведомленности о продукте, позволяет установить качественный контакт с клиентом и требует от рекламодателей меньших финансовых вложений, чем реклама на телевидении.

В настоящее время более 2 тысяч отделений уже оборудованы digital indoor панелями нового поколения. Управление контентом производится централизованно, а содержание рекламных объявлений проходит предварительную модерацию на предмет соответствия действующим нормам российского законодательства.

"Почта России" сэкономит 1 млрд рублей за счет повышения энергоэффективности

Эксклюзивным продавцом рекламных возможностей создаваемой сети экранов является компания "Аллен-Медиа". Она работает на рынке рекламных услуг с 1995 года, входит в тройку лидеров по оборотам радиорекламы в России и является национальным членом Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР).

"Совместными усилиями в отделениях будет создаваться и развиваться эффективный канал коммуникации с нашими клиентами. От успешной реализации проекта выиграют и рекламодатели, которые благодаря гибкости цифрового формата смогут решить различные коммуникационные задачи и установить контакт со своей целевой аудиторией", - отметил заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам АО "Почта России" Ярослав Мандрон.

Экономика Отрасли Связь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росстат назвал число россиян - приверженцев здорового образа жизни
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
В Дагестане по делу о финансировании "ИГ" задержаны две женщины
Макрон назвал три сценария развития России
В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом