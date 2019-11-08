Почта расширяет географию присутствия на рынке цифровых рекламных панелей

В рамках проекта по развитию российского рынка цифровой рекламы АО "Почта России" и компания "Аллен-Медиа" заключили договор на дополнительную установку 2 тысяч современных видеопанелей в отделениях почтовой связи.

Договор заключен сроком на 5 лет, проект направлен на комплексное развитие российского рынка рекламы с использованием цифровых носителей. Реклама на цифровой платформе является эффективным способом улучшения осведомленности о продукте, позволяет установить качественный контакт с клиентом и требует от рекламодателей меньших финансовых вложений, чем реклама на телевидении.

В настоящее время более 2 тысяч отделений уже оборудованы digital indoor панелями нового поколения. Управление контентом производится централизованно, а содержание рекламных объявлений проходит предварительную модерацию на предмет соответствия действующим нормам российского законодательства.

Эксклюзивным продавцом рекламных возможностей создаваемой сети экранов является компания "Аллен-Медиа". Она работает на рынке рекламных услуг с 1995 года, входит в тройку лидеров по оборотам радиорекламы в России и является национальным членом Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР).

"Совместными усилиями в отделениях будет создаваться и развиваться эффективный канал коммуникации с нашими клиентами. От успешной реализации проекта выиграют и рекламодатели, которые благодаря гибкости цифрового формата смогут решить различные коммуникационные задачи и установить контакт со своей целевой аудиторией", - отметил заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам АО "Почта России" Ярослав Мандрон.