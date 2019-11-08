Польша оштрафовала французскую компанию из-за "Северного потока - 2"

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie, одну из крупнейших в энергосфере в Европе, за отсутствие содействия по делу проекта "Северный поток- 2". Об этом сообщается на страничке регулятора в Twitter.

"Мы наложили на Engie Energy штраф в размере 172 миллионов злотых (2,8 миллиарда рублей) за упорный и необоснованный отказ предоставить нам запрошенные документы. Дело касается разбирательства в отношении лиц, ответственных за строительство газопровода "Северный поток - 2" - говорится в тексте поста.

О штрафах в отношении других участников газового проекта пока не сообщатся.

Напомним, что "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его запуск ожидается до конца 2019 года. Польша активно выступает против реализации проекта.