Последний маршал и экс-министр обороны Дмитрий Язов отмечает юбилей

8 ноября 95 лет исполняется прославленному военачальнику Дмитрию Язову. Именно он, к слову является последним, кому было присуждено воинское звание маршал (в 1990 году). Ныне такого звания в Российской армии нет. Более того, Язов - единственный ныне здравствующий маршал.

Пик военной карьеры Дмитрия Тимофеевича пришелся на 1987 год, когда его назначили министром обороны СССР. На высшей военной должности он прослужил до самого развала страны в 1991 году.

Родился Дмитрий Язов 8 ноября 1924 года в деревне Язово Омской области. Его родители были крестьянами - в семье было четверо детей.

В Красную армию Язов вступил добровольно в ноябре 1941 года, тогда ему было всего 17 лет, и он даже не успел окончить среднюю школу. В военкомате приписал себе год, соврав, что родился в 1923 год. Только поэтому был призван. Аттестат об окончании школы Язов получил только в 1953 году, уже будучи майором.

В годы Великой Отечественной войны Дмитрий Язов был командиром стрелкового взвода, затем командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах. Дважды был ранен в бою. После первого ранения в ногу вернулся в строй через 2 месяца. Второе ранение - в голову и лицо - военный получил во время прорыва блокады Ленинграда в 1943 году. После того, как вылечился, он был назначен командиром взвода фронтовых курсов. За подвиги в годы ВОВ Язов был в 1945 году награжден орденом Красной Звезды.

Сразу после Победы Язов был направлен на курсы усовершенствования офицеров пехоты Красной армии, которые окончил в 1946 году. После был назначен командиром стрелковой роты. В 1956 году окончил Военную академию имени Фрунзе с золотой медалью. По окончании академии назначен командиром мотострелкового батальона. С октября 1958 года являлся старшим офицером в управлении боевой подготовки Ленинградского военного округа. С октября 1961 года - командиром 400-го мотострелкового полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1962 году присвоено звание полковника.

На должность командира полка был назначен по личному указанию маршала Советского Союза Чуйкова. В 60-е годы Язов принял непосредственное участие в Карибском кризисе - возглавляемый им 400-й мотострелковый полк был скрытно переброшен на Кубу и находился там с сентября 1962 по октябрь 1963 года в боевой готовности для отражения вторжения войск США на остров. Был награждён орденом Красного Знамени.

В сентября 1963 года назначен заместителем, а затем начальником отдела планирования и общевойсковой подготовки штаба Ленинградского военного округа (до 1965 года).

В 1967 году окончил Военную академию Генерального штаба. Затем прошел все воинские должности, начиная от командира дивизии и заканчивая министром обороны. Был главным кадровиком Минобороны и замминистра.

Сейчас Дмитрий Язов живет в Москве. Участвует во многих мероприятиях, устраиваемых министерством обороны и ветеранскими организациями.