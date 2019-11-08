Концепция программы приграничного сотрудничества России и Казахстана была принята в Омске. 7 ноября здесь прошел Форум межрегионального сотрудничества двух стран, который посетили президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Речь также шла о модернизации пунктов пропуска на границе - о снятии излишних барьеров, чтобы не было длинных очередей.

"Символично, что именно в этом городе в 2003 году прошел первый такой форум. Нынешняя встреча российских и казахстанских регионов - уже шестнадцатая по счету", - отметил Путин. Форум собрал более 1,6 тысячи представителей 24 российских регионов и 10 казахстанских областей.

Российский лидер подчеркнул, что от таких мероприятий всегда хорошая практическая отдача - и на этот раз подготовлен солидный пакет межведомственных, межрегиональных соглашений и коммерческих договоренностей. Одна из важнейших - концепция программы приграничного сотрудничества. "Важно, чтобы региональные власти наших стран, все федеральные ведомства активнее подключились к содержательному наполнению этой программы конкретными проектами, конкретными идеями и инициативами", - сказал президент РФ.

Кроме того, была утверждена программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской госгранице. Особое внимание нужно уделить вопросам улучшения приграничной инфраструктуры, расширения пропускной способности пограничных переходов, считает Путин.

"Россия и Казахстан тесно взаимодействуют по всем ключевым направлениям, в частности по торгово-инвестиционной тематике", - оценил российский лидер. На 4,5 процента, до 18,2 млрд долларов, увеличился товарооборот в прошлом году, причем около 70 процентов этой суммы приходится на межрегиональную торговлю, привел он цифры. Россия - крупнейший инвестор в казахстанскую экономику, у двух стран более 6,5 тысячи совместных предприятий, констатировал президент РФ. Взаимовыгодные связи со всеми казахстанскими областями наладили 76 из 85 регионов России.

"Предприниматели двух стран могут рассчитывать на постоянное содействие со стороны российских и казахстанских министерств и ведомств", - заверил Путин. Россия заинтересована в углублении промышленной кооперации "в нашем общем приграничье", создании совместных предприятий, также заявил он.

Россия продолжит оказывать содействие в подготовке преподавателей русского языка, прорабатывается вопрос об открытии в Казахстане российско-казахстанских школ и университета, объявил президент РФ. В целом, по его словам, контакты в гуманитарной сфере, в области образования и подготовки кадров развиваются активно: в вузах нашей страны обучаются около 74 тысяч студентов из Казахстана, в том числе свыше 30 тысяч - на средства госказны.

Регионы двух государств могли бы активнее сотрудничать по сохранению окружающей среды, экосистемы трансграничных водоемов - Урала, Иртыша, других крупных рек, заявил Путин. А также развивать программы в сфере туризма. Как пример он привел проект "Золотое кольцо Алтая". Кстати, следующий форум будет посвящен экологии и "зеленому росту", а пройдет он в 2020 году в Казахстане в городе Кокшетау.

Для Касым-Жомарта Токаева это был первый Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором он участвовал в качестве главы государства. Перед форумом лидеры провели отдельную встречу.

"Очень показательно, что объем торговли между регионами наших стран превысил 10 процентов всего объема торговли, и этот показатель растет", - заметил казахстанский президент. "Мы достигли больших успехов в области промышленной кооперации, в сотрудничестве в области сельского хозяйства. Поэтому задел сделан был очень большой", - оценил он, заверив, что приложит все усилия, чтобы достичь еще больших результатов.

Взаимовыгодные связи со всеми казахстанскими областями наладили 76 из 85 регионов России

После форума министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал президентам о проблемах на пунктах пропуска, когда там стоят тысячи автомобилей, и призвал инвестировать и модернизировать их. Начать можно было бы уже в следующем году. "Если вы поддержите такую программу по результатам форума, мы бы начали двигаться, чтобы снимать барьеры, потому что это торговля и жизнь людей, для которых перемещение вызывает большие проблемы", - пояснил он, представляя "дорожную карту" на 2020-2025 годы.

Также Путин и Токаев осмотрели доспехи и вооружения разных регионов мира на выставке в центре "Эрмитаж-Сибирь", где представлена богатая коллекция кинжалов, сабель и ножей. "Вот это - Ближний Восток, где все кипело и сражалось", - давал пояснения директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. "И сейчас кипит", - сказал президент РФ. Лидеры также посетили залы с полотнами художников, в том числе современных.