Производители молока попросили ослабить административный контроль

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предлагает снизить административную нагрузку в отрасли, сообщили в организации.

Предложения касаются корректировки некоторых СанПиНов, оценки необходимости введения цифровой маркировки молочной продукции, пересмотра экологических требований, пояснил "РГ" представитель "Союзмолоко".

Как ранее сообщила газета "Ведомости", гендиректора союза Артем Белов направил письмо с предложениями в адрес заместителя руководителя аппарата правительства Юрия Любимова.

В частности, "Союзмолоко" предлагает относить молочные производства с водоотведением к третьей категории опасности из четырех, а все остальные - ко второй. В настоящий момент такие производства относятся к наиболее опасным первой и второй категориям, так же как металлургические, химические и нефтедобывающие предприятия. Такие правила представители молочной отрасли считают слишком строгими и несоразмерными наносимому ущербу.

Также производители молока просят отменить введение цифровой маркировки с 1 июня 2020 года. Печать каждого кода будет стоить 50 копеек. В результате, только на оплату марок отрасли придется тратить ежегодно по 20 миллиардов рублей. Кроме того, будут затраты на обслуживание системы, даже если не приобретать оборудование, а печатать коды на типографии.

"Мы предлагаем оценить целесообразность введения маркировки", - отметил представитель "Союзмолоко". К тому же цифровая маркировка будет действовать в дополнение к уже существующей системе электронного ветсертификации "Меркурий". Доля фальсификата на молочном рынке сейчас составляет менее одного процента, отметили в "Союзмолоко".

Кроме того, представители отрасли просят упростить правила использования навоза в качестве удобрения. Сейчас молочным предприятиям требуется оформлять специальные лицензии на эту деятельность и готовить паспорта отходов.

Предложения бизнеса будут рассмотрены рабочими группами правительства по вопросам "регуляторной гильотины". Предполагается, что с 2021 года должны быть отменены все надзорные требования к бизнесу, которые к этому моменту не будут актуализированы.