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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аэропорт Внуково официально получил имя Туполева

Текст: Ирина Огилько
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Сегодня в столичном аэропорту Внуково состоялась торжественная церемония присвоения авиаузлу имени Андрея Николаевича Туполева. Она была приурочена к 131-летию выдающегося советского ученого, который стоял у истоков создания отечественной авиации.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В аэропорту был открыт бронзовый бюст авиаконструктора Туполева, а также фотовыставка "Я строил самолеты для своей страны". В экспозиции были представлены 16 работ, которые рассказывают о жизни и деятельности авиаконструктора.

"На самолетах, созданных под руководством Андрея Туполева, было установлено 78 мировых рекордов. Они выполнили около 30 уникальных перелетов, в том числе на них спасали экипаж парохода "Челюскин" и совершали беспосадочные перелеты в США через Северный полюс. Мы гордимся, что именем выдающегося авиаконструктора теперь называется не только столичная компания, но и международный аэропорт. В этом году правительство Москвы присвоило компании "Туполев" статус промышленного комплекса. Предприятие получает поддержку и льготы от города", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

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"Это очень волнительный и трогательный момент для всей нашей семьи. Аэропорт Внуково был знаковым для Андрея Николаевича, отсюда совершил свой первый международный рейс Ту-104 и последующие гражданские лайнеры "Ту". Уверен, деду было бы приятно, что именно аэропорт Внуково назван в его честь", - заявил Андрей Туполев, внук знаменитого авиаконструктора.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Внуково Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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