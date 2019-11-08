Александр Гусев поздравил директора НВ АЭС с пуском энергоблока № 7

Новости

На "Сезонах Станиславского" показали "Книгу Иова" Эймунтаса Някрошюса 18:25
"Спартак" подписал договор о сотрудничестве с немецким "Эрцгебирге" 18:11
РПЦ не сможет поминать имя Александрийского патриарха во время богослужений 18:05
Toyota показала на тизерах еще один кроссовер 18:02
В Кемерове арестован подозреваемый в покушении на адвоката 18:02
В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой 17:54
Аэропорт Внуково официально получил имя Туполева 17:44
Суд Вены освободил бывшего российского чиновника Минкультуры под залог 17:31
ВШЭ рекомендовала Гусейнову извиниться за пост об "убогом" русском языке 17:29
В Свердловской области подросток спас провалившегося под лед ребенка 17:27
Аэропорт Архангельск вошел в число самых пунктуальных в мире 17:27
Суд арестовал министра строительства Ставропольского края 17:26
В Новгороде вода в зонах подтопления начала спадать 17:25
На презентацию российского кино в США пришло более 100 покупателей 17:22
В Самаре из-за смерти пассажира экстренно сел самолет 17:13
НАМИ зарегистрировал торговый знак для аксессуаров Aurus 17:02
В Петербурге предложили искать наркотики в канализации местных вузов 16:53
В Минздраве не согласились с прогнозом о смертности миллениалов 16:50
Путин одобрил проект соглашения стран СНГ по разминированию 16:38
В Москве спасли мужчину, у которого случился приступ в ресторане 16:29
СМИ: США могут ликвидировать должность спецпредставителя по Украине 16:20
Черкалин объяснил хранение 50 млн долларов служебной необходимостью 16:19
Появилось видео спасения людей из зоны подтопления под Костромой 16:18
В Москве осудили членов ярославской ячейки "ИГ" 16:17
В Чечню с официальным визитом приедет наследный принц Бахрейна 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
08.11.2019 17:50
Проект: В регионах

Александр Гусев поздравил директора НВ АЭС с пуском энергоблока № 7

8 ноября 2019 года губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с заместителем генерального директора – директором филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Нововоронежская атомная станция" Владимиром Поваровым.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Владимир Поваров рассказал губернатору, что 31 октября 2019 года на 30 дней раньше срока был сдан в эксплуатацию инновационный энергоблок № 7 поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС.

"Это серьезная победа и Нововоронежской атомной станции, и промышленности области в целом", - подчеркнул Владимир Петрович.

Глава региона поздравил руководство и коллектив атомной станции с таким важным событием и пожелал им успешной и безаварийной работы.

Как пояснил Владимир Поваров, в настоящее время на Нововоронежской АЭС эксплуатируются четыре энергоблока: № 4 с реактором ВВЭР-440, № 5 с реактором ВВЭР-1000, и инновационные энергоблоки № 6 и 7 с реактором ВВЭР-1200. Все они работают на номинальном уровне мощности с максимальной нагрузкой, на 90% обеспечивая потребности Воронежской области в электроэнергии.

Фото: Нововоронежская АЭС
Эксперты оценили развитие "Производственной системы Росатома" на НВ АЭС

Было отмечено, что стабильная работа Нововоронежской АЭС позволяет получать серьезную прибыль и, соответственно, пополнять областную казну. Так уже в 2020 году в бюджет области поступит более 1 млрд. рублей в качестве налога на имущество.

Кроме того, речь шла и об участии предприятия в развитии города-спутника Нововоронежа.

Здесь продолжает действовать Соглашение о сотрудничестве, подписанное в 2012 году между ГК "Росатом" и правительством Воронежской области. Благодаря этому Нововоронеж получает дополнительные средства, которые идут на развитие инфраструктуры муниципалитета.

Владимир Поваров заверил, что все планы на 2019 год в рамках Соглашения будут реализованы. В настоящее время продолжается возведение спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Сдать этот современный объект в эксплуатацию планируется к концу 2020 года. Директор атомной станции добавил, что проект также предполагает благоустройство набережной.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой
Суд Вены освободил бывшего российского чиновника Минкультуры под залог
В Кремле оценили сценарии развития России "от Макрона"
ВШЭ рекомендовала Гусейнову извиниться за пост об "убогом" русском языке
Польша оштрафовала французскую компанию из-за "Северного потока - 2"