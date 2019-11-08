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08.11.2019 14:15
Проект: В регионах

Ивановская область примет Всероссийский форум легкой промышленности

Текст: Анна Скудаева
В Ивановской области 14-15 ноября пройдет VI Всероссийский форум легкой промышленности. Его участники подведут итоги года и определят новые направления развития отрасли.
Фото: Правительство Ивановской области Фото: Правительство Ивановской области
Фото: Правительство Ивановской области

Ивановская область уже второй раз станет местом проведения всероссийского форума. Его организатором выступает Министерство промышленности и торговли России совместно с правительством Ивановской области.

Как сообщили в правительстве региона, в этом году пленарные заседания пройдут на двух площадках: в Музейно-выставочном центре на улице Советской и Иванове и на территории производственного комплекса Stellini в Кохме.

- В программу войдут практико-ориентированные секции с поставщиками оборудования, специалистами по автоматизации производства и цифровизации отрасли, представителями торговых сетей и он-лайн площадок, экспертами по маркировке товаров легпрома, - сообщили в облправительстве.

Участники форума обсудят российский и международный опыт сертификации продукции, особенности современной цифровой печати по тканям, перспективы переработки льна, вопросы повышения инвестиционной привлекательности отрасли и ряд других тем.

Как отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, ежегодно на площадках форума легкой промышленности собираются заинтересованные специалисты, готовые совместными усилиями увеличивать темпы роста отрасли.

- Немало сделано и достигнуто благодаря вот таким прямым диалогам, однако сегодня легкой промышленности необходимы новые драйверы роста. Именно поэтому шестой форум ориентирован не просто на обсуждение насущных тем, а на получение практических навыков для преодоления тех или иных барьеров, - приводит облправительство слова замминистра.

В 2018 году форум легпрома привлек внимание свыше 800 участников, среди которых были представители федеральных и региональных органов власти, российских и зарубежных предприятий текстильной и легкой промышленности, отраслевых объединений, профильных научно-исследовательских центров, консалтинговых компаний, бизнес-сообщества и банковских структур.

В этом году многие участники форума приедут в Иваново из Москвы на скоростной электричке "Ласточка". Скоростное сообщение между городами, открытое в марте 2018 года, оказалось настолько востребованным, что в этом году интенсивность движения решили увеличить, пустив из Иванова в столицу и обратно дополнительные дневные поезда. По мнению властей, скоростное сообщение стало фактором создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в регион: крупные компании приняли решение о переводе своих подразделений из Москвы в Иваново.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область VI Всероссийский форум легкой промышленности Минпромторга России
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