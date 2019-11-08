Лавров: Россия не присоединится к договору о запрещении ядерного оружия

Москва не собирается присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я хочу еще раз со всей ответственностью подчеркнуть, Россия не намерена присоединяться к этому договору", - сказал Лавров на Московской конференции по нераспространению.

В то же время министр подчеркнул, что Россия привержена идее построения безъядерного мира. Однако, по его мнению, строить этот мир нужно не такими односторонними и высокомерными способами. К тому же полностью ликвидировать ядерное оружие можно, только если будет всеобщее и полное разоружение.