МИД КНР: США втягивают Китай в свои переговоры с РФ, отвлекая внимание

Соединенные Штаты хотят привлечь Китай к своим переговорам с Россией по сокращению вооружений для того, чтобы отвлечь от своих реальных целей или выйти из какого-нибудь важного международного договора. Об этом заявил гендиректор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.

"Я думаю, что неправильно говорить о трехсторонних переговорах, приглашать Китай присоединиться к разговору США и России о сокращении вооружений. Это, в общем, неправильное действие, это отвлечение от реальных целей. Это лишь повод для Соединенных Штатов выйти из какого-нибудь еще важного международного соглашения", - сказал дипломат на Московской конференции по нераспространению.

Он также напомнил об огромной разнице между арсеналами Китая, США и России и подчеркнул, что именно Пекин обращался к Вашингтону с намерением возобновить диалог на уровне заместителей министров по стратегической стабильности по контролю над вооружениями. В обратную сторону запросов не поступало.

Ранее Фу Цун подтвердил готовность КНР сократить ядерные вооружения в разумных пределах, но отметил, что к переговорам РФ и США по контролю над вооружениями страна присоединяться не намерена.