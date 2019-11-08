На юге Москвы началось благоустройство спортивных и детских площадок

На юге Москвы в районе Зябликово ведется устройство детских площадок и спортивной зоны. Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства сквера Победы площадью более 2 га. Об этом рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

До начала работ на территории сквера была лишь одна старая спортивная площадка. Теперь вместо нее сделают детские площадки и спортивную зону. Уже демонтировано старое оборудование, в ближайшее время уложат травмобезопасное покрытие из каучуковой крошки.

"В спортивной зоне площадью 300 квадратных метров разместятся площадки для игры в стритбол и занятий воркаутом, появятся столы для игры в пинг-понг и текбол. Со стороны жилой застройки эту зону закроют живой изгородью из кустарников, а следом за ней высадят ряд деревьев. На детской площадке установят большой комплекс для лазания, качели, на которых смогут одновременно кататься до шести детей. Эта площадка будет рассчитана на детей от 5 до 12 лет", - уточнил Петр Бирюков.

Вторая детская площадка расположиться восточнее. Это будет песочная фабрика. Здесь смогут играть дети от одного года до шести лет. Для ее устройства уже подготовлено основание, смонтирован деревянный настил, на краю которого можно будет сидеть, играть с песком, а по верху ходить и бегать. В центре установят специальный комплекс, с помощью которого дети смогут погружать и транспортировать песок в специальных ведерках. Рядом с песочницей, также на деревянном настиле, обустроят беседку для отдыха с навесом. Сейчас для нее уже монтируют колонны, после приступят к устройству кровли.

"Реконструкция сквера ведется по просьбам жителей, уже в следующем году они смогут провести здесь концерт в честь празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в сквере подготовлена площадка, на которой в будущем установят стелу, посвященную Великой Отечественной войне. А в юго-западной части сквера ведется устройство зеленого театра для проведения праздничных и общественно-массовых мероприятий", - отметил чиновник.

Завершить все работы по благоустройству планируется в первом полугодии 2020 года.