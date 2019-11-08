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08.11.2019 / 11:24
Текст: Сергей Бабкин

Не "вишневая" и не "розовая". Какой все-таки будет зима

Фото: В. Яковлев/РИА Новости
Фото: В. Яковлев/РИА Новости
Зима в Центральной России и Москве, скорее всего, будет теплой: с такими прогнозами выступили и Гидрометцентр, и аналитики "Фобоса". И специалисты (как и обыватели) начали наперебой давать разные эпитеты - "розовая", "вишневая"... Какое слово подходит лучше, "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Не так давно Гидрометцентр спрогнозировал "розовую" зиму. "Это означает, что во всех зимних месяцах средняя температура воздуха будет выше климатической нормы на 1-2 градуса, - рассказала собеседница "РГ". - На картах месячных аномалий это обозначается розовым цветом".

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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А вот в "Фобосе" считают, что зима и вовсе окажется экстремально теплой. То есть температура превысит климатическую норму на 4 градуса. "Под такую модель в таком случае подходит эпитет - "вишневая" зима", - отмечает Позднякова.

В Московском метеобюро отмечают, что за последние 140 лет было всего лишь 4 "вишневых" зимы. С другой стороны, холодных зим в Центральной России и Москве в XXI веке тоже было 4. "Все идет к тому, что в цветовой окраске будущих зим будет преобладать красный", - сказала Татьяна Позднякова.

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