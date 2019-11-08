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08.11.2019 12:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ольга Васильева рассказала про программу "Земский учитель"

Текст: Ксения Колесникова
Федеральная программа "Земский учитель" позволит привлечь в сельские школы и молодых, и опытных педагогов. Об этом на Всероссийском съезде сельских учителей, который проходит в Белгородской области, рассказала министр просвещения Ольга Васильева.
Фото: Александр Паниотов/РИА Новости
Названы критерии для отбора "земских учителей"

"Программа, которую мы так долго ждали, заработает с января 2020 года. Она предполагает единовременную выплату в размере миллиона рублей для тех учителей, которые переезжают на работу в сельскую местность и малые города. А в села Дальневосточного федерального округа - выплату в два миллиона рублей, - рассказала Ольга Васильева. - В налоговый кодекс уже внесены изменения, которые освобождают от налогообложения эти единовременные компенсационные выплаты. Это очень важно".

По ее словам, программа станет стимулом для привлечения и молодых, и опытных педагогов в сельскую местность. В ней могут участвовать учителя до 55 лет.

Сейчас в сельской местности живут около 26 миллионов человек. В селах учатся около 3,8 миллиона детей. И самая важная цель программы - в том, чтобы эти дети получат равный доступ к качественному образованию.

Фото: iStock
Ольга Васильева рассказала, как привлечь педагогов в школы

"Мы очень надеемся, что у нас будут потихонечку заполняться востребованные вакансии. Вы знаете, что сегодня идет повсеместное совмещение учителя - до 1,5 ставок. Хотя 1,3 ставки - уже практически невозможно для эффективной работы. Вы знаете, что мы бодро рапортуем о 10-11 тысячах нехватки. Но на самом деле это не так. Если делать расчеты из той самой ставки, о которой мы говорили, мы получим совершенно другие цифры".

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