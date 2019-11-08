Персонал школы в Москве, куда ученик принес пистолет, подвергли взысканиям

Маргарита Кораблева, ио директора московской школы, куда ученик принес пистолет, заявила о взысканиях в отношении ряда сотрудников. Замдиректора получила выговор, а охрану учебного заведения сменили.

Напомним, что инцидент произошел в конце октября в Войковском районе столицы: учащийся принес на урок травматический пистолет и произвел в помещении выстрел.

"Мы провели служебное расследование, по итогам которого заместителю директора был объявлен выговор, а социальному педагогу - дисциплинарное взыскание", - передает РИА Новости слова Кораблевой.

Работа классных руководителей, по словам ио директора, взята под строгий контроль. Кроме того, в школе усилен контроль за пропускным режимом.