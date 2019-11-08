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08.11.2019 17:18
Рубрика: Культура
Проект: Пушкинский конкурс

Писатели обсудили, как будем отмечать 200-летие Салтыкова-Щедрина

Текст: Елена Новоселова
До 200-летнего юбилея великого русского классика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина осталось всего шесть лет, - напомнил Владислав Юдин, глава Талдомского округа Подмосковья, - и предложил присутствующим свой проект всероссийских торжеств. Мастера пера, а дело было на конференции в Союзе писателей России, смущенно поблагодарили: инициатива такого рода по логике вещей должна была поступить от них самих. Председатель правления Союза Николай Иванов так и сказал, что, мол, впервые видит, чтобы район так высказался.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Но по сути, конференция в особняке на Комсомольском проспекте стала первым подготовительным мероприятием к юбилею нашего классика и удачно почти совпала с Советом при президенте России по русскому языку, где как раз и поднимался вопрос о достойном и широком праздновании таких дат.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Надо сказать, что Талдом в Союзе писателей появился не просто так. В Талдомском округе находится место, где Салтыков-Щедрин родился. Это село Спас-Угол, на пути из Москвы в Калязин.

Юдин пришел на совещание с писателями не с пустыми руками: он коротко очертил, что в этом литературном месте уже сделано (к примеру, построен просто уникальный по меркам обычного района культурный центр с суперсовременным музейным пространством - "РГ" об этом писала в сентябре). И набросал доюбилейные планы: восстановить родовую усадьбу, расчистить пруды, укрепить берега, построить гостиницы, стоянки, сувенирные магазины. "Около 700 миллионов рублей", - озвучил он примерную цену "вопроса". И завершил свое выступление законным уточнением, что округ таких расходов не потянет, "нужно войти в федеральную программу".

Писатели поддержали чиновника и мозговым штурмом начали наполнять план Юдина деталями.

Юрий Поляков рассказал о своей идее учредить премию Салтыкова-Щедрина, уточнив, что такая уже есть в Вятке, но нужна более масштабная, общефедерального уровня. Писатель пообещал, что к этому проекту обязательно подключится Минкультуры, поскольку он возглавляет там общественный совет, и определил возможные номинации: современному сатирику, продолжающему дело Салтыкова-Щедрина, за лучшую инсценировку и экранизацию, за литературоведческое исследование творчества, за образ писателя и его героев в изобразительном искусстве и оформлении книг.

Фото: Ариадна Рокоссовская.
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- Возрождение усадьбы писателя - очень благое дело, - подключился к мечтам коллег писатель и обозреватель "РГ" Павел Басинский. - Да, это будет новодел. Но у нас и Михайловское, и Спасское-Лутовиново - новодел. Что делать, если мы пережили гражданскую войну и многие дворянские усадьбы сгорели. К тому же, у нас в Подмосковье нет ни одного родового имения писателей. Мелехово и Шахматово не в счет: они не родовые для Чехова и Блока. И правильное здесь прозвучало предложение - нужно двигаться в направлении культурного и туристического центра. В селе Спас-Угол очень выгодный ландшафт, место свободно!

А олимпийская чемпионка Ирина Роднина, которая как депутат курирует Талдом, указала присутствующим на задачу развивать у подрастающего поколения любовь к родному языку и слову. "Долгие годы мы не уделяли внимания своей культуре, и вот появилось место притяжения и силы", - отметила она, имея в виду музеи Салтыкова-Щедрина и поэта Клычкова, которые находятся в Талдомском округе.

Разговор получился содержательный и литературный, хотя и шел по большей части в будущем времени. Михаилу Евграфовичу, который утверждал, что "литература изъята из законов трения. Она одна не признает смерти", понравилось бы.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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