Российские следователи применяют в своей работе гипноз

Сотрудники Следственного комитета России применяют в своей работе не только полиграф, но и гипноз. Об этом сообщается в пресс-релизе СК России, выпущенном после встречи председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина со своим армянским коллегой Гайком Григоряном.

Отмечается, что особый интерес у прибывшей из СК Армении делегации вызвала демонстрация криминалистической техники и показ применения новейших средств и методов расследования преступлений, производства экспертиз, а "также процессуальные основы использования гипноза и полиграфических исследований". Стороны обсудили вопросы о сотрудничестве ведомств в области криминалистического сопровождения следствия и научно-образовательной сфере. Поговорили и об отдельных аспектах оказания взаимной правовой помощи при расследовании уголовных дел.

Бастрыкин и Григорян отметили, что в условиях роста трансграничной преступности эффективно бороться с ней можно, только построив многоуровневую систему межведомственного сотрудничества правоохранительных органов.

По итогам встречи председатели следственных комитетов России и Армении подписали заявление о готовности принятия совместных мер по противодействию преступности, повышению качества и оперативности расследования уголовных дел.

В СК России добавили, что в рамках визита армянской делегации также запланировано посещение Московской академии Следственного комитета РФ для встречи с профессорско-преподавательским составом и ознакомления с работой российского ведомства в научно-образовательной сфере.