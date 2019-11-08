Стройку детсада в Костроме остановили из-за яда в земле

В Костроме приостановлена стройка жилого комплекса "Речной" с детским садом на берегу Волги: в почве обнаружены опасные для жизни человека ядовитые вещества, концентрация которых более чем в 100 раз превышает допустимую.

Как сообщает прокуратура области, страшные экологические нарушения вскрылись во время проверки площадки строительства, расположенной на месте бывшего химзавода. Инвесторы планировали возвести комплекс из пяти пятиэтажных многоквартирных жилых домов с детским садом.

- На указанном земельном участке произошли значительные загрязнения грунта высокотоксичными элементами, нефтепродуктами, фенолами и бензапиреном, а также иными сложными углеводородами, которые представляют опасность для жизни и здоровья рабочих, осуществляющих строительство жилых домов, а в перспективе - и их жителей, так как бензапирен и фенол являются опасными канцерогенами и могут вызывать онкологические заболевания, - сообщили в прокуратуре.

Как уточнил в беседе с "РГ" помощник прокурора Костромы Владислав Смирнов, информация о том, что земля на участке может быть загрязнена, поступила из регионального УФСБ.

- Когда мы приехали на стройку, то почувствовали неприятный запах. От рабочих поступали жалобы на плохое самочувствие и неприятные ощущения: на стройке у них кружилась голова и возникали головные боли. Лаборатория ФГСУ ГСАС "Костромская" отобрала на месте строительства жилого комплекса пробы земли с разных сторон земельного участка. Превышение предельно допустимых концентраций выявлено по всем показателям. В одном из пунктов превышено содержание свинца, во всех - содержание опасных для здоровья человека бензапирена и фенола. В некоторых пробах концентрация нефтепродуктов настолько высока, что выходит за пределы метода анализа - специалисты даже не знают, как такое анализировать. Мне звонил руководитель лаборатории, он сказал, что "в жизни с таким не сталкивался", - рассказал Владислав Смирнов.

Как прокомментировала ситуацию инженер-гидрогеолог, сопредседатель экодвижения "Во имя жизни" Валентина Ямщикова, по существующим правилам и санитарным нормам на любой строительной площадке перед началом работ необходимо проведение исследований почвы на соответствие нормам безопасности.

- Фенол и бензапирен - крайне токсичные и опасные для человека вещества, они вызывают рак. Если почва загрязнена, строительство проводиться не может до устранения загрязнения, - сообщила эколог.

Прокуратура города внесла застройщику предостережение, а природоохранная прокуратура - представление о приостановке строительства на отравленной ядами земле.

- Проведение строительных работ на указанном земельном участке до вывоза загрязненного уровня грунта невозможно. О том, что почва загрязнена, подрядчики знали: проектом был предусмотрен вывоз грунта объемом 11596 кубометров с площади 2,29 гектара до начала стройки. Но этого сделано не было. Видимо, строители решили сэкономить, - пояснили в надзорном ведомстве.

По данным специалистов, вывоз токсичного грунта необходим с глубины около пяти метров. Его захоронение возможно только на специализированном полигоне. Такой площадки в Костроме нет. Ближайшие находятся на территории Ярославской и Ивановской областей. После вывоза грунта на площадке необходимо будет провести повторные исследования. Продолжить стройку удастся только в том случае, если новые пробы окажутся в норме.