Стройку детсада в Костроме остановили из-за яда в земле

Как сообщает прокуратура области, страшные экологические нарушения вскрылись во время проверки площадки строительства, расположенной на месте бывшего химзавода. Инвесторы планировали возвести комплекс из пяти пятиэтажных многоквартирных жилых домов с детским садом.
- На указанном земельном участке произошли значительные загрязнения грунта высокотоксичными элементами, нефтепродуктами, фенолами и бензапиреном, а также иными сложными углеводородами, которые представляют опасность для жизни и здоровья рабочих, осуществляющих строительство жилых домов, а в перспективе - и их жителей, так как бензапирен и фенол являются опасными канцерогенами и могут вызывать онкологические заболевания, - сообщили в прокуратуре.
Как уточнил в беседе с "РГ" помощник прокурора Костромы Владислав Смирнов, информация о том, что земля на участке может быть загрязнена, поступила из регионального УФСБ.
- Когда мы приехали на стройку, то почувствовали неприятный запах. От рабочих поступали жалобы на плохое самочувствие и неприятные ощущения: на стройке у них кружилась голова и возникали головные боли. Лаборатория ФГСУ ГСАС "Костромская" отобрала на месте строительства жилого комплекса пробы земли с разных сторон земельного участка. Превышение предельно допустимых концентраций выявлено по всем показателям. В одном из пунктов превышено содержание свинца, во всех - содержание опасных для здоровья человека бензапирена и фенола. В некоторых пробах концентрация нефтепродуктов настолько высока, что выходит за пределы метода анализа - специалисты даже не знают, как такое анализировать. Мне звонил руководитель лаборатории, он сказал, что "в жизни с таким не сталкивался", - рассказал Владислав Смирнов.
Как прокомментировала ситуацию инженер-гидрогеолог, сопредседатель экодвижения "Во имя жизни" Валентина Ямщикова, по существующим правилам и санитарным нормам на любой строительной площадке перед началом работ необходимо проведение исследований почвы на соответствие нормам безопасности.
- Фенол и бензапирен - крайне токсичные и опасные для человека вещества, они вызывают рак. Если почва загрязнена, строительство проводиться не может до устранения загрязнения, - сообщила эколог.
Прокуратура города внесла застройщику предостережение, а природоохранная прокуратура - представление о приостановке строительства на отравленной ядами земле.
- Проведение строительных работ на указанном земельном участке до вывоза загрязненного уровня грунта невозможно. О том, что почва загрязнена, подрядчики знали: проектом был предусмотрен вывоз грунта объемом 11596 кубометров с площади 2,29 гектара до начала стройки. Но этого сделано не было. Видимо, строители решили сэкономить, - пояснили в надзорном ведомстве.
По данным специалистов, вывоз токсичного грунта необходим с глубины около пяти метров. Его захоронение возможно только на специализированном полигоне. Такой площадки в Костроме нет. Ближайшие находятся на территории Ярославской и Ивановской областей. После вывоза грунта на площадке необходимо будет провести повторные исследования. Продолжить стройку удастся только в том случае, если новые пробы окажутся в норме.