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Туристов в Иваново доставит "Ситцевый экспресс"

Текст: Анна Скудаева
Первые участники нового межрегионального проекта "Ситцевый экспресс. Москва - Иваново" приедут из столицы в ивановские музеи 30 ноября.
Фото: Правительство Ивановской области Фото: Правительство Ивановской области
Фото: Правительство Ивановской области

Как сообщает правительство региона, презентация нового проекта "Ситцевый экспресс. Москва - Иваново" состоялась 7 ноября в Музее Москвы в пространстве выставки "Ткани Москвы".

- Межрегиональный проект "Ситцевый экспресс. Москва - Иваново" предполагает организацию экскурсий с посещением Музея Москвы и выставки "Ткани Москвы", московской текстильной фабрики, а также экскурсий в Иваново, Шую, Палех, Фурманов с посещением Музея ивановского ситца, фабрики "Шуйские ситцы", особняка фабриканта Михаила Павлова, Государственного музея Палехского искусства, - рассказали организаторы.

Фото: Правительство Ивановской области
В Иванове создали цифровой каталог старинных тканей

Специально для презентации в знак сотрудничества представители Музея Москвы и Музея ивановского ситца сшили вместе два полотна, изготовленных с использованием текстильных рисунков ивановских и московских фабрик.

Сотрудники Музея ивановского ситца также передали в дар Музею Москвы ткани 1947 года, которые были изготовлены к 80-летию основания столицы на фабрике БИМ в Иванове.

Накануне презентации сотрудники музея совместно со специалистами просветительского проекта Arzamas создали онлайн-каталог коллекции Музея ивановского ситца, в который вошли более 300 образцов ткани, начиная от старинных тканей ручной набивки эпохи Петра I до тканей механической печати, уникальных агитационных тканей периода раннего СССР. Отдельным блоком представлены ткани ивановских мануфактур, которые выставлялись на крупнейших международных выставках в Чикаго и Париже.

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