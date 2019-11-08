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08.11.2019 14:37
Проект: В регионах

В Иванове создали цифровой каталог старинных тканей

Текст: Анна Скудаева
Образцы тканей из уникальной коллекции Музея ивановского ситца вошли в онлайн-каталог, собравший более 300 редких изображений, начиная от старинных тканей ручной набивки эпохи Петра I до уникальных агитационных тканей периода раннего СССР.
Фото: Правительство Ивановской области Фото: Правительство Ивановской области
Фото: Правительство Ивановской области

Как сообщает правительство региона, каталог уникальных тканей, произведенных на ивановских мануфактурах, появился по инициативе правительства Ивановской области при участии специалистов просветительского проекта Arzamas.

- Онлайн-каталог позволяет проследить, как развивалось производство тканей на территории Ивановской области - крупнейшего центра текстильной промышленности. Проект представлен на русском и английском языках и содержит более 300 редких изображений, начиная от старинных тканей ручной набивки эпохи Петра I до уникальных агитационных тканей периода раннего СССР. Отдельным блоком представлены ткани ивановских мануфактур, экспонировавшиеся на крупнейших международных выставках в Чикаго и в Париже и отмеченные золотыми медалями, - рассказали в облправительстве.

Полное собрание Музея ивановского ситца насчитывает 550 тысяч образцов тканей и является одним из самых крупных в России. Коллекция начала формироваться в 70-е годы XIX века, когда местный иваново-вознесенский фабрикант Дмитрий Бурылин, питая к тканям профессиональный интерес, стал собирать ручные набойки.

Фото: Правительство Ивановской области
Ивановская область примет Всероссийский форум легкой промышленности

Особую ценность представляют ткани с клеймами мануфактур села Иваново и округи - Петра Зубкова, Ефима Грачева, Мефодия Гарелина, Михаила Ямановского, Якова Куваева, Осипа Сокова. Раритетными образцами коллекции являются также ткани 1920-х - начала 1930-х годов, которые отличаются полным отказом от "старых" догм в декорировании и введением новых рисунков.

Презентация проекта прошла в рамках программы сотрудничества Музея ивановского ситца и Музея Москвы "Ситцевый экспресс. Москва - Иваново". Соглашение между отделом Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина - Музеем ивановского ситца и Музеем Москвы было подписано 7 ноября.

Межрегиональный проект "Ситцевый экспресс. Москва - Иваново" предполагает организацию экскурсий с посещением Музея Москвы и выставки "Ткани Москвы", московской текстильной фабрики, а также экскурсий в Иваново, Шую и Фурманов с посещением фабрики "Шуйские ситцы", особняка фабриканта Михаила Павлова и Музея ивановского ситца.

Ивановская область, где сконцентрированы крупные текстильные производства, 14-15 ноября станет местом проведения VI Всероссийского форума легкой промышленности, организованного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Мероприятие проводится для подведения итогов работы отрасли, обсуждения ключевых вопросов и проблем и совместного поиска их решения, а также для определения новых направлений развития отечественного легпрома. Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации. Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область VI Всероссийский форум легкой промышленности Минпромторга России
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