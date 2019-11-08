В московском метро запустили "Дальневосточный экспресс"

На Кольцевую линию московского метро вышел новый тематический поезд "Дальневосточный экспресс", который открыл "Дни Дальнего Востока в Москве". Этот тематический поезд уже третий год подряд выходит на линии метрополитена. Как и в прошлом году, состав будет курсировать по Кольцевой линии. По традиции старт отправке нового тематического поезда дал вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Состав будет курсировать полгода и за это время расскажет примерно трем миллионам пассажиров о регионах, достопримечательностях, истории и уникальной природе этого края.

Поезд состоит из пяти вагонов, в каждом из которых по две секции (это десять полноценных выгонов). Они посвящены одиннадцати регионам Дальнего Востока: от Сахалина до Бурятии. Пассажиры метро увидят знаменитую Долину гейзеров, остров Русский и Курильские острова, северное сияние, горные реки, мыс Дежнева, амурского тигра, дальневосточного леопарда и камчатского краба - все, чем славится самый восточный край России.

Снаружи поезд украшен яркими фотоколлажами, внутри на стенах вагонах размещены исторические факты, заметки о знаковых местах, информация о крупных инвестиционных проектах, образовании, действующих вакансиях и работе на Дальнем Востоке. В каждой секции представлена зона, рассказывающая о программе "Дальневосточный гектар".

"Нельзя познать Россию, не побывав на Дальнем Востоке", - сказал вице-премьер Правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Московский метрополитен регулярно запускает тематические поезда совместно с разными регионами страны. Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский отметил, что запуск поезда стал уже доброй традицией и предложил готовиться к 2020 году.