В Москве iPhone 11 продали за деньги "банка приколов"

В центре Москвы мошенник купил iPhone 11 за сувенирные деньги, передает РИА Новости.

По данным агентства, покупатель заказал гаджет через интернет, а потом пришел забирать покупку в салон связи на Комсомольской площади. Он передал деньги, получил iPhone и ушел. Лишь спустя некоторое время кассир обнаружил, что вместо настоящих купюр с ним расплатились "билетами банка приколов".

Правоохранительные органы начали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.