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08.11.2019 16:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве спасли мужчину, у которого случился приступ в ресторане

Текст: Любовь Проценко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В столичном ресторане быстрого питания неожиданно потерял сознание 50-летний мужчина, который обедал там с 13-летним сыном. Сотрудники оперативно вызвали скорую помощь и уже через несколько минут реанимационная бригада медиков везла пациента в ближайший сосудистый центр.

В пути у пациента остановилось сердце. Врачи скорой безотлагательно начали реанимационные мероприятия, и уже через 20 минут пациент был доставлен в сосудистый центр городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева департамента здравоохранения Москвы.

Фото: iStock
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Острый инфаркт миокарда, поставили диагноз медики. Состояние, при котором отсутствует кровоснабжение части сердца. Теперь все зависело от слаженности действий и профессиональных навыков врачей и медсестер регионального сосудистого центра больницы им. Иноземцева. Пациента в бессознательном состоянии на искусственной вентиляции легких направили в операционную. Врачи экстренно сделали ему высокотехнологичную операцию - стентирование поврежденного сосуда сердца. Через лучевую артерию по магистральным сосудам к проблемной артерии, по сверхтонкому проводнику доставили 3-х миллиметровый стент и установили в поврежденный сосуд. Таким образом возобновился доступ крови к ишемизированному участку сердца.

Дальше за дело взялись сотрудники отделения реанимации и интенсивной терапии для пациентов с острым инфарктом миокарда. В условиях искусственного медикаментозного сна они трое суток непрерывно работали с пациентом. Анализировали кислотно-основное состояние крови, отслеживали ее насыщение кислородом, контролировали лабораторные показатели, чтобы не допустить повторный инфаркт. Через трое суток пациента вывели из медикаментозного сна. И с ним начали работать службы реабилитации. Пациенту помогали сначала присаживаться, принимать пищу, а затем и встать на ноги, ходить. Сейчас лечение заканчивается, больного каждый день навещают сын и жена. Вскоре он сможет вернуться к своей обычной жизни.

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