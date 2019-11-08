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08.11.2019 20:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержан автомобиль с избитым мужчиной в багажнике

В Москве сотрудники дорожно-патрульной службы задержали автомобиль, в багажнике которого был спрятан избитый мужчина. Находившиеся в салоне машины люди задержаны.

Фото: istock
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Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, мужчина был избит и похищен около дома 74 по Рублевскому шоссе. Неизвестные затащили его в багажник автомобиля BMW, на котором попытались скрыться в Московской области. Однако сотрудники ДПС остановили эту машину, задержали тех, кто в ней находился, и освободили похищенного мужчину.

Информации о мотивах злоумышленников пока нет.

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