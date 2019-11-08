В Подмосковье создана еще одна особая экономическая зона

В Подмосковье появилась еще одна особая экономическая зона. Постановлением правительства РФ статус территории с особым экономическим режимом получил городской округ Кашира.

"Это знаковое и долгожданное событие для Подмосковья. Особые экономические зоны - точки роста, которые помогают нам поддерживать темпы развития экономики на уровне 3,5-4 процентов в год, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. - Кашира - четвертая ОЭЗ в Подмосковье. Важно, что она создается за счет частного бизнеса. Семь новых резидентов ждали этого решения. И в ближайшее время готовы приступить к проектированию и строительству предприятий, вложить 5,7 миллиарда рублей".

Ожидается, что в ближайшей перспективе на территории ОЭЗ "Кашира" появится порядка 600 рабочих мест. Министерство инвестиций и инноваций Московской области ведет переговоры еще с 18 инвесторами, проявившими интерес к новой площадке. В общей сложности на территории ОЭЗ "Кашира" планируется создать более 1,5 тысяч рабочих мест.