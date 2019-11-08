В Рязани директор Росгвардии открыл памятник павшим при исполнении долга

Новости

В Забайкалье еще два подростка арестованы за убийство и изнасилование 19:55
Реставраторы Эрмитажа нашли другую картину под портретом Екатерины II 19:50
В парке "Лосиный остров" опровергли информацию о появлении глэмпинга 19:50
Перевозчик показал интерьер пассажирских поездов в Крым 19:35
Сбербанк устранил сбой в работе своих сервисов 19:30
Пострадавшему от паводка костромскому городу пообещали новый детсад 19:25
Трамп готов опубликовать еще одну стенограмму разговора с Зеленским 19:19
Volkswagen Touareg получил в России новый мощный двигатель 19:00
В Подмосковье создана еще одна особая экономическая зона 18:38
В случае войны КНДР с Японией Южная Корея поддержит Страну чучхе 18:35
На "Сезонах Станиславского" показали "Книгу Иова" Эймунтаса Някрошюса 18:25
"Спартак" подписал договор о сотрудничестве с немецким "Эрцгебирге" 18:11
РПЦ не сможет поминать имя Александрийского патриарха во время богослужений 18:05
Toyota показала на тизерах еще один кроссовер 18:02
В Кемерове арестован подозреваемый в покушении на адвоката 18:02
В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой 17:54
Аэропорт Внуково официально получил имя Туполева 17:44
Суд Вены освободил бывшего российского чиновника Минкультуры под залог 17:31
ВШЭ рекомендовала Гусейнову извиниться за пост об "убогом" русском языке 17:29
В Свердловской области подросток спас провалившегося под лед ребенка 17:27
Аэропорт Архангельск вошел в число самых пунктуальных в мире 17:27
Суд арестовал министра строительства Ставропольского края 17:26
В Новгороде вода в зонах подтопления начала спадать 17:25
На презентацию российского кино в США пришло более 100 покупателей 17:22
В Самаре из-за смерти пассажира экстренно сел самолет 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
08.11.2019 18:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Рязани директор Росгвардии открыл памятник павшим при исполнении долга

Текст: Михаил Фалалеев
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главком войсками национальной гвардии России Виктор Золотов совершил рабочую поездку Рязань, в ходе которой открыл памятник сотрудникам и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга. Он встретился с их родственниками, обсудил проблемы обеспечения безопасности с полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе и губернатором Рязанской области, а также осмотрел учебно-тренировочный центр по подготовке спецназа.
Фото: Михаил Фалалеев Фото: Михаил Фалалеев
Фото: Михаил Фалалеев

"Этот памятник посвящен тем, кто ценой собственной жизни отстаивал закон и порядок в стране, кто с честью исполнил свой долг, сложив головы за мир и спокойствие в российских городах. И в скорбный список героев, не вернувшихся с задания, навечно занесены имена одиннадцати наших боевых товарищей - уроженцев Рязанской земли", - сказал генерал армии Виктор Золотов.

Фото: iStock
Чем будет отличаться полиция будущего

Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации поблагодарил родственников погибших военнослужащих и сотрудников за понимание, стойкость, самообладание и предложил участникам церемонии почтить память героев минутой молчания.

"Уверен, что памятник займет достойное место в ряду значимых региональных символов, у которого каждый сможет почтить память защитников своего Отечества. Ровно 17 лет назад президентом Российской Федерации был открыт Главный памятник воинам войск правопорядка в Москве. И сегодня я хотел бы процитировать тезис, высказанный тогда главой государства, который по сей день сохраняет свою актуальность: "У войск благородная, трудная и исключительно опасная работа. Ваша готовность защитить и прийти на помощь людям - это и есть истинный патриотизм. И всегда ваша цель - это защита и безопасность людей, их покой и нормальная человеческая жизнь", - напомнил генерал армии Виктор Золотов.

В завершении мероприятия гости и участники церемонии возложили цветы к памятнику. Школьники подарили букеты членам семей погибших правоохранителей.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
ФСБ рассказала о готовых вернуться в Россию родственниках боевиков

После церемонии открытия мемориала состоялась рабочая встреча директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова с полномочным представителем президента Российской Федерации в ЦФО Игорем Щеголевым и губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия Росгвардии и исполнительной власти в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в регионе.

Затем в рамках рабочего визита в Рязань директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов встретился с членами семей военнослужащих и сотрудников ведомства, погибших при выполнении служебных обязанностей. Мероприятие прошло в правительстве Рязанской области.

"Для меня встречи с родственниками наших погибших ребят всегда даются очень непросто. Поверьте, чужого горя не бывает, и боль каждого из вас мы также пропускаем через свое сердце. Внимание и забота - это, пожалуй, единственное, что мы можем предложить вам, но, думаю, что именно этого порой и не хватает для многих, кто остается один на один с такой бедой., - сказал генерал армии Виктор Золотов.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Колокольцев: Все больше преступлений совершается при помощи IT-технологий

Главнокомандующий отметил, что проведение подобных встреч - одна из форм такой поддержки, которую в войсках национальной гвардии будут стараться делать регулярной, добавив, что "сегодняшнюю встречу мы специально постарались сделать неофициальной, без лишней помпы и высокопарных речей. Хочется, чтобы вы на некоторое время отвлеклись от серых будней и провели это время в теплой дружеской атмосфере. Надевая погоны, каждый делает выбор не только в отношении себя. Этот шаг во многом отражается на жизни наших близких, которые ждут дома. Ждут и надеются, что очередное боевое задание не станет последним".

Генерал армии Виктор Золотов поблагодарил членов семей погибших военнослужащих и сотрудников за воспитание настоящих сынов Отчизны, за доблестных мужей, на примере которых будут воспитаны многие поколения молодежи.

"От всей души пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия. Пусть вам, вашим детям и внукам сопутствует удача и успех", - сказал в завершении своего выступления директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Вдова погибшего при исполнении служебного долга старшего сержанта милиции Романа Лукьянова Юлия Валерьевна поблагодарила руководство Росгвардии и лично генерала армии Виктора Золотова за оказываемую войсками национальной гвардии Российской Федерации заботу и внимание.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин произвел перестановки в силовых ведомствах

В ходе встречи членам семей погибших военнослужащих и сотрудников вручили материальную помощь и цветы. Ещё одним подарком стало выступление ансамбля песни и пляски Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Артисты Росгвардии исполнили музыкальные произведения из своей новой программы.

В завершение рабочей поездки в г. Рязань директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов осмотрел территорию центра по подготовке спецназа, где вручил награды представителям подрядчика, которые внесли большой вклад в модернизацию объектов учебно-тренировочной базы, в также поощрил авторов и создателей памятника павшим сотрудникам и военнослужащим Росгвардии.

Справка "РГ"

Идея создания памятника, посвященного сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга, возникла у ветеранов и действующих сотрудников Управления Росгвардии по Рязанской области, которую поддержали жители города в ходе онлайн-опроса на сайте администрации.

Весомый вклад в возведение памятника оказали Заслуженный скульптор РФ, академик академии художеств РФ А.А. Рожников, Заслуженный архитектор РФ, академик Российской академии художеств О.А. Кошкин и лауреат всероссийских конкурсов архитектор М.В. Тихомиров, которые одними из первых откликнулись на просьбу организаторов о помощи и в последствии выступили авторами мемориала.

Архитектурно-скульптурная композиция включает в себя 11-метровую гранитную стелу, в верхней части которой размещены силуэты четырех бронзовых журавлей, символизирующих светлую память о погибших. На гранитном постаменте установлены три бронзовые фигуры воинов разных поколений, один из которых - Герой России Дмитрий Серков с девочкой на руках. Данное композиционное решение наглядно демонстрирует глубокую историю развития Службы, а девочка символизирует Россию, находящуюся под надежной защитой.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Росгвардия Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сбербанк устранил сбой в работе своих сервисов
Трамп готов опубликовать еще одну стенограмму разговора с Зеленским
Суд Вены освободил бывшего российского чиновника Минкультуры под залог
ВШЭ рекомендовала Гусейнову извиниться за пост об "убогом" русском языке
Польша оштрафовала французскую компанию из-за "Северного потока - 2"