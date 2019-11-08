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08.11.2019 13:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Затопленный город в Костромской области покрылся льдом

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Город Солигалич в Костромской области, где из-за резкого подъема воды объявили режим ЧС, постигло новое бедствие: верхний слой воды замерз, превратив город в один большой каток.
Фото: Администрация Костромской области Фото: Администрация Костромской области
Фото: Администрация Костромской области

Руководители Костромской области экстренно выехали в город Солигалич, сильно пострадавший от затопления паводковыми водами. Специальная комиссия во главе с губернатором региона проверит территории подтопления, встретится с местными жителями, заслушает доклады всех оперативных служб.

Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
Готовится эвакуация. Костромской город частично ушел под воду

- Из-за обильных осадков в ряде муниципальных образований на северо-западе региона наблюдается подъем воды в реках. Наиболее сложная ситуация - в Солигаличе. В городе в результате осеннего паводка подтоплено 68 приусадебных участков, а также пять жилых домов, - сообщили в обладминистрации.

С начала подъема воды в район были стянуты дополнительные силы и средства областной службы спасения, развернут пункт временного размещения, началась эвакуация людей и домашних животных. С 19.30 6 ноября на территории Солигаличского района был введен режим чрезвычайной ситуации.

Областные власти направили правительственную телеграмму в адрес руководителя Федерального агентства водных ресурсов Дмитрия Кириллова об увеличении сброса воды на Нижегородском гидроузле, чтобы стабилизировать паводковую обстановку и минимизировать возможный ущерб населению на территории региона.

Межведомственная рабочая группа по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ в Федеральном агентстве водных ресурсов рассмотрела обращение костромичей и приняла решение начать сброс воды на Нижегородском и Рыбинском гидроузлах. Это увеличит скорость движения воды, в том числе с Костромского разлива, куда впадает река Кострома.

Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
Почему половодье пришло в регионы центральной России в ноябре

Тем временем погодные условия в Костромской области усложнились. В ночь на 8 ноября ударил мороз превративший поверхность разлившейся реки Костромы в ледяную корку. Власти вынуждены разрабатывать новые меры по защите населения от последствий паводка. Жители опасаются, что замерзшая вода, которую не успели откачать до заморозков, может разрушить фундаменты домов.

По данным регионального управления МЧС на 10:30 8 ноября, в Солигаличе подтоплены 68 приусадебных участков и пять жилых домов. В селе Боговарово Октябрьского района в результате подъема уровня воды в реке Ирдом подтоплены шесть приусадебных участков. В поселке Якшанга Поназыревского района в результате подъема уровня воды в реке Костроме подтоплены 14 приусадебных участков, в селе Павино из-за разлива реки Вочь пострадали 40 участков. В деревне Дятлово Солигаличского района и у деревни Панкратово Чухломского района затоплены низководные мосты. Нарушено транспортное сообщение с деревней Михайловица Пыщугского района. Для доставки людей организована лодочная переправа.

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