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08.11.2019 04:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Текст: Юлия Гарднер
Фото: ДВСУТ СК РФ Фото: ДВСУТ СК РФ
Фото: ДВСУТ СК РФ

У самолета Embraer-190, который готовился к вылету из аэропорта Хабаровска, сегодня утром загорелся двигатель.

Фото: iStock
В аэропорту Пекина загорелся cамолет с пассажирами

"При подготовке к вылету по маршруту Хабаровск-Магадан у воздушного судна авиакомпании "Икар" во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них", - сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

На борту находились 18 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал. Пожар потушили сотрудники аэропортовых служб.

На место происшествия выехал дальневосточный транспортный прокурор Виталий Каплунов. Организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов. Процессуальную проверку также начали в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.

Пассажиры отправятся в Магадан рейсом другой авиакомпании.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Магаданская область Магадан
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