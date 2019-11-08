В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

У самолета Embraer-190, который готовился к вылету из аэропорта Хабаровска, сегодня утром загорелся двигатель.

"При подготовке к вылету по маршруту Хабаровск-Магадан у воздушного судна авиакомпании "Икар" во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них", - сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

На борту находились 18 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал. Пожар потушили сотрудники аэропортовых служб.

На место происшествия выехал дальневосточный транспортный прокурор Виталий Каплунов. Организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов. Процессуальную проверку также начали в Дальневосточном следственном управлении на транспорте.

Пассажиры отправятся в Магадан рейсом другой авиакомпании.