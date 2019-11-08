В Якутии пилота отстранили от полетов после передачи штурвала девушке

Пилота авиакомпании "ИрАэро", который посадил за штурвал самолета свою знакомую, отстранили от полетов. Он не вернется к работе до конца расследования, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаперевозчика.

Напомним, вчера Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело. По версии следствия, 31 августа 2019 года один из пилотов передал знакомой, не имеющей допуска и свидетельства к осуществлению полетов, управление Ан-24, летевшим из Якутска в Саккырыыр. При этом на борту находились пассажиры.

Дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

О происшествии стало известно после распространившегося в соцсетях видеоролика.