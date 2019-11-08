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08.11.2019 06:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье задержали организованную группу "черных лесорубов"

Текст: Юрий Батин

Оперативники и следователи УМВД России по Забайкальскому краю пресекли противоправную деятельность организованной группы "черных лесорубов", участники которой подозреваются в нанесении многомиллионного ущерба лесному фонду.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

В Приангарье полиция и ФСБ задержали группу "черных лесорубов"

В ходе предварительного расследования установлено, что индивидуальный предприниматель, занимавшийся заготовкой древесины, организовал вырубку деревьев за пределами выделенного ему участка. По предварительным данным, злоумышленники уничтожили более полутора тысяч сосен и лиственниц. Деревья были переработаны на пилораме и по подложным документам вывезены за границу. Как отмечается на сайте МВД России, лесному фонду причинен ущерб в размере более 10 миллионов рублей.

По подозрению в совершении преступления полицейскими задержаны восемь жителей Читинского района. Предполагаемого организатора и двух активных участников группы суд заключил под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

В ходе обыска у "черных лесорубов" были изъяты два трактора, четыре грузовика и пилорама.

Сейчас оперативники и следователи работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие ДФО Забайкальский край
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