Власти скорректируют механизм "плоских тарифов" на Дальний Восток

Проект постановления по "плоским тарифам" на Дальний Восток готов. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Он сообщил, что вместе с вице-премьером Максимом Акимовым подписал проект постановления правительства по "плоским тарифам", теперь их должен подписать премьер-министр.

По словам Юрия Трутнева, "есть некоторые планы подкорректировать - подкорректировать тарифы вахтовикам". "Плоские тарифы" разрабатывались для того, чтобы люди, живущие на Дальнем Востоке, могли слетать в центральную часть России и наоборот, но не для работы. Вахтовые поселки должны обеспечивать компании, которые их построили и ведут там проекты", - сказал он.

Ранее вице-премьер высказывал мнение, что предприятия, которые хотят использовать вахтовый метод, должны сами обеспечивать проезд своих работников.