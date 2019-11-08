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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Адъютант" показал себя на учениях Объединенной системы ПВО

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Продукция Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") приняла участие в учениях Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, проведенных на полигоне "Сары-Шаган" в Республике Казахстан.
Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"
Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"

Весной 2019 года специалисты завода "Купол" в составе делегации концерна "Алмаз-Антей" посетили город Алматы, где для представителей Министерства обороны Республики Казахстан провели официальную презентацию универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант" (УМТК 9Ф6021Э). В соответствии с достигнутыми договоренностями, в сжатые сроки Концерном и заводом был согласован порядок и сроки демонстрационного показа, получены разрешительные документы на временный вывоз имущества и осуществлена доставка УМТК  на территорию Республики Казахстан для демонстрации в действии в рамках проводимых учений Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ.

Это первый официальный выезд комплекса за пределы России для участия в практических демонстрационных работах.  В процессе демонстрационного показа УМТК "Адъютант" было выполнено десять пусков мишеней воздушных различных типов. Реализованы групповые налеты трех мишеней одновременно. Продемонстрированы возможности комплекса по планированию различных программ полетов и оперативному их изменению. В полной мере подтверждены параметры мобильности, автономности и времени готовности комплекса к выполнению задач. В ходе работ, в реальном масштабе времени осуществлялась радиопередача цифровой информации о текущем положении всех воздушных мишеней с наземного пункта управления комплексом на выносное средство отображения, установленное на командном пункте руководителя работ.

Фото: пресс-служба АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"
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Ход показа серьезно осложнял ветер. Он постоянно менял направление, его сила колебалась от предельно допустимых 8-9 метров в секунду до 15 метров в секунду, при которых осуществление старта мишеней не допускается, а проведение посадки серьезно затруднено. Несмотря на непростые условия, расчет комплекса безукоризненно выполнил программу показа.

В ходе учений с участием авиации и средств противовоздушной обороны, проводимых под руководством министра обороны Республики Казахстан, в присутствии большого количества приглашенных иностранных наблюдателей, боевыми расчётами средств ПВО был осуществлен обстрел воздушной мишени самолетного типа с ее успешным поражением.

Демонстрационный показ УМТК "Адъютант" в рамках учений Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ на территории Республики Казахстан укрепил деловые связи завода с многолетними партнерами, расширил географию потенциальных заказчиков и, как рассчитывают специалисты предприятия,  послужит основой для начала обсуждения вопросов поставок мишенно-тренировочного комплекса.

Военно-техническое сотрудничество российского ВПК с соседними государствами сегодня становится важной составляющей частью межгосударственных отношений. Концерн "Алмаз-Антей" и Республику Казахстан объединяет долгое и плодотворное сотрудничество, как в части поставок продукции военного назначения, так и по вопросам модернизации и ремонта советских и российских образцов вооружения и военной техники. В последние месяцы наблюдается активизация этой работы по многим направлениям.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"

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