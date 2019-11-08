Белорусские военные испытали ЗРК "Тор-М2К"

На полигоне "Ашулук" в Астраханской области в августе прошли оперативно-тактические учения военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь, в которых участвовала зенитная ракетная батарея, оснащенная боевыми машинами 9А331МК из состава комплекса "Тор-М2К", поставленная вооруженным силам Белоруссии 2018 году Ижевским электромеханическим заводом "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей").

В 185 центр боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил Российской Федерации специалисты предприятия доставили опытный образец универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант" (УМТК 9Ф6021Э). Договоренность о его использовании в рамках учений с целью демонстрации его возможностей в условиях реальной боевой работы были достигнуты во время визита на ижевское предприятие представителей высшего военного руководства Республики Беларусь в конце прошлого года.

На полигоне заводские специалисты провели несколько презентаций, а также показ практических возможностей комплекса по созданию сложной мишенной обстановки, и организационно обеспечили проведение боевых стрельб.

Работать военной технике, боевым расчетам и техническому персоналу пришлось в тяжелейших условиях: столбик термометра ежедневно поднимался выше 40ºС, горячий степной ветер поднимал облака пыли. Все это требовало высокой степени надежности от техники, а от специалистов - выдержки, профессионализма и слаженности действий.

В ходе практического показа возможностей "Адъютанта" были проведены облёты боевых машин групповой целью, состоящей из мишеней воздушных самолётного типа. Кульминацией проводимых работ стало выполнение расчетами БМ 9А331МК боевой стрельбы по сложной, низколетящей цели. Стрельба велась на удалении и с курсовым параметром 4-5 километров. Мишень поразила первая же выпущенная ракета, что позволило говорить о вероятности поражения цели, близкой к 100 процентам. По результатам проведённых работ Ижевский электромеханический завод "Купол" закрепил репутацию предприятия, выпускающего технику высочайшего класса. Подтверждены заявленные характеристики не только ЗРК "Тор-М2К", но и новейшего универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант".

А самое главное, укреплены братские, доверительные и взаимовыгодные отношения между нашими государствами, оборонными ведомствами и, что наиболее важно, между военнослужащими и гражданскими специалистами наших стран.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"