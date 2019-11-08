Доходы бюджета Ульяновской области выросли на 1,6 миллиарда рублей

Более 45 миллиардов рублей составили собственные доходы консолидированного бюджета Ульяновской области за десять месяцев. По сравнению с прогнозным планом они увеличились на 1,6 миллиарда рублей.

Годовой объем доходной части бюджета за пять лет вырос с 32,2 до 53,2 миллиарда рублей, то есть в 1,7 раза. Положительная динамика поступлений сохраняется и в этом году.

Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области ранее рассмотрели поправки в главный финансовый документ региона, чтобы направить дополнительные средства на приоритетные направления.

Как сообщила министр финансов Ульяновской области Екатерина Буцкая, 928 миллионов рублей будут направлены на заработную плату сотрудников бюджетной сферы, 366 миллионов рублей пойдут на меры социальной поддержки. Бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на выравнивание бюджетной обеспеченности перечислят свыше 100 миллионов рублей. Порядка 53 миллионов рублей направят на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области. Дополнительно профинансируют отрасль ЖКХ и энергетики на 45,7 миллиона рублей.

Дополнительные средства будут выделены на предоставление субсидий для создания автоматизированного программного комплекса "Безопасный город", противодействие распространению терроризма и завершение создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области на поддержку промышленной переработки продукции растениеводства будут дополнительно направлены 37 миллионов рублей.

- Министерству семейной и демографической политики поступит порядка 430 миллионов рублей, - пояснил председатель комитета Законодательного Собрания Ульяновской области по социальной политике, государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Сергей Шерстнев. - Эти средства пойдут на субсидии льготным категориям граждан, компенсации для молодых специалистов, которые проживают в сельских территориях. Деньги будут выделены на приобретение оборудования для новых фельдшерско-акушерских пунктов. Что касается дополнительного финансирования здравоохранения, мы настаиваем на выполнении наших рекомендаций и поручения губернатора. И намерены рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании отрасли в размере 100-150 миллионов рублей для закрытия кредиторской задолженности и приобретения лекарств. Еще остаются острые вопросы, например, по инсулину. Они находятся на особом контроле.

В ноябре также ожидается поступление дополнительных доходов, которые позволят направить необходимые средства на нужды здравоохранения. По словам руководителя главного финансового ведомства региона, за десять месяцев 2019 года расходы бюджета профинансированы на сумму почти 50 миллиардов рублей, из них 35,4 миллиарда перечислено на социально значимые направления: выплату зарплаты работникам бюджетной сферы - 9,1 миллиарда рублей и предоставление мер социальной поддержки населению - 8,1 миллиарда рублей. В муниципальные образования региона направлено почти 14 миллиардов рублей. Кроме того, денежные средства были выделены на реальный сектор экономики в размере 8,5 миллиарда рублей, что на 1,6 миллиарда рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Компетентно

Александр Чепухин, председатель комитета по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания Ульяновской области:

- Основной вопрос повестки дня - зачисление в бюджет Ульяновской области 2019 года дополнительных средств в размере чуть более полутора миллиардов рублей и распределение их по отраслям. Основной получатель денег - социальная защита: они пойдут на социальные выплаты нуждающимся гражданам, а также заработную плату работникам бюджетной сферы. Именно на данные направления мы планировали изыскивать дополнительные средства при принятии в прошлом году бюджета-2019. И сегодня мы эти деньги в региональную казну добавляем.