Два города Чувашии стали победителями федерального конкурса

Чебоксары и второй по величине город республики Новочебоксарск стали победителями конкурса "Здоровые города России".

Впервые он был организован в прошлом году Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки", Минздравом РФ и представительством Всемирной организации здравоохранения в России.

В итоге решением конкурсной комиссии в номинации "Лучший проект по здоровому питанию" Чебоксары были признаны победителем с муниципальным проектом "Здоровые дети - счастливые родители".

Второе место в этой номинации получил проект "Правильно питайся - здоровья набирайся" администрации города Новочебоксарска.

Кроме того, первое место в номинации "Лучший проект по развитию физической активности среди населения" присудили чебоксарскому проекту "Приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом через Дни здоровья и спорта".

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 27 ноября 2019 года на площадке Общественной палаты Российской Федерации.

Отметим также, по результатам рейтинга, составленного Росстатом, Чувашия вошла в пятерку лучших регионов страны по числу жителей, ведущих здоровый образ жизни. Так, доля приверженцев ЗОЖ в 2019 году составила 24,7 процента, что превышает среднероссийский показатель в два раза.

Возможно, не последнюю роль в этом сыграл опыт Чувашии по проведению ежемесячного Дня здоровья и спорта, учрежденного указом главы региона Михаила Игнатьева. Он проводится в республике на протяжении шести лет. По официальным данным, в каждом дне здоровья принимает участие более 160 тысяч жителей Чувашии.