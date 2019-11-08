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08.11.2019 14:52
Проект: В регионах

Два города Чувашии стали победителями федерального конкурса

Текст: Петров Евгений (Чебоксары)
Чебоксары и второй по величине город республики Новочебоксарск стали победителями конкурса "Здоровые города России".
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Впервые он был организован в прошлом году Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки", Минздравом РФ и представительством Всемирной организации здравоохранения в России.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В итоге решением конкурсной комиссии в номинации "Лучший проект по здоровому питанию" Чебоксары были признаны победителем с муниципальным проектом "Здоровые дети - счастливые родители".

Второе место в этой номинации получил проект "Правильно питайся - здоровья набирайся" администрации города Новочебоксарска.

Кроме того, первое место в номинации "Лучший проект по развитию физической активности среди населения" присудили чебоксарскому проекту "Приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом через Дни здоровья и спорта".

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 27 ноября 2019 года на площадке Общественной палаты Российской Федерации.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Отметим также, по результатам рейтинга, составленного Росстатом, Чувашия вошла в пятерку лучших регионов страны по числу жителей, ведущих здоровый образ жизни. Так, доля приверженцев ЗОЖ в 2019 году составила 24,7 процента, что превышает среднероссийский показатель в два раза.

Возможно, не последнюю роль в этом сыграл опыт Чувашии по проведению ежемесячного Дня здоровья и спорта, учрежденного указом главы региона Михаила Игнатьева. Он проводится в республике на протяжении шести лет. По официальным данным, в каждом дне здоровья принимает участие более 160 тысяч жителей Чувашии.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чувашия: нацпроекты в действии
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