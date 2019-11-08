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08.11.2019 22:05
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Мордовия вошла в топ-10 регионов - лидеров по здоровому образу жизни

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Мордовия вошла в десятку регионов РФ с наиболее высокой долей жителей, ведущих здоровый образ жизни. Правилам ЗОЖ следует пятая часть населения республики - 20,4 процента. Для сравнения – в среднем по стране этот показатель составил 12 процентов.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

Такие данные опубликовал Росстат. Лидерами рейтинга стали Ингушетия (48,8 процента), Крым (29,2 процента) и Адыгея (28,8 процента). Мордовия заняла восьмое место.

Опрос проводился в августе 2019 года. Исследование охватило 60 тысяч домохозяйств. В нем приняли участие более 131 тысячи человек, из них 56 процента - женщины и 44 процента - мужчины.

Фото: Николай Гагарин
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При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как физическая активность, курение, прием алкоголя, уровень потребления соли, овощей и фруктов. Следует отметить, что федеральная служба государственной статистики впервые опубликовала данные по этому показателю.

- Сегодня в республике работают около 2 000 сооружений для занятий физкультурой и спортом. Практически в каждом районном центре возведены универсальные ФОКи, стадионы, ледовые дворцы, бассейны. Они полностью доступны как для профессиональных спортсменов, так и для наших жителей, которые ведут здоровый образ жизни, - заявил по этому поводу глава РМ Владимир Волков. - Кроме того, Мордовия неоднократно признавалась самым спортивным регионом страны, имеющим опыт проведения крупнейших событий в этой сфере. Для нас очень важно, что массовый спорт, спортивный досуг и острое неприятие вредных привычек становится нормой жизни для большого числа жителей нашей республики, особенно для молодежи.

Спорт Спортивная жизнь Физкультура Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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