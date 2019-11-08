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08.11.2019 11:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде таксисты забили пассажира насмерть

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту смерти 37-летнего мужчины в Советском районе. Он скончался после телесных повреждений, полученных в ходе конфликта с водителем такси.

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Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ - умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

Инцидент произошел вчера вечером в Советском районе Нижнего Новгорода. Как пояснили "РГ" в управлении, конфликт предположительно возник из-за того, что пассажира привезли по неверному адресу. Он отказался платить, после чего таксист позвал на помощь двух других своих коллег. Завязалась драка. Мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Для выяснения причин смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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