В Саратове завершена реконструкция проспекта Кирова

В Саратове строители завершили реконструкцию пешеходной зоны – проспекта Кирова.В пятницу пешеходную зону осмотрел председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Строители сделали бетонное основание под пешеходную зону на проспекте и уложили на нее тротуарную плитку, заново установили световые опоры, искусственное освещение и иллюминацию. Кроме того, накануне реконструкции были проведены работы по замене обветшавших водопроводных коммуникаций на этой улице.

Спикер Госдумы обратил внимание, что в некоторых местах тротуарная плитка шатается. Как объяснил мэр Саратова Михаил Исаев, работа еще не принята и подрядчик должен устранить недоделки.

По словам градоначальника, муниципальные власти извлекли урок из недочетов, допущенных при строительстве пешеходной зоны на улице Волжской. В частности, тогда инвалиды по зрению жаловались на неправильно уложенную тактильную плитку. Поскольку работы на проспекте Кирова проводились после обсуждения их с общественниками, объяснил глава города, теперь таких промахов удалось избежать.

Вячеслав Володин также отметил, что теперь необходимо приводить в порядок, ремонтировать многие дома, фасады которые выходят на проспект. Председатель Госудым подчеркнул, что в целом историческую застройку на главной пешеходной улице города удалось сохранить, но несколько многоэтажных "свечек", появившихся в результате точечного строительства, портят панораму, открывающуюся с проспекта.

Работы на проспекте Кирова проводились по региональной программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Всего в регионе в этом году были заключены контракты на благоустройство 75 общественных и 245 дворовых территорий, а общая сумма средств, выделенных из бюджета на эти цели, составила 821,3 миллиона рублей.