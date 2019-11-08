В Ульяновской области вырастут расходы бюджета на социальную сферу

Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области продолжили формирование бюджета на 2020 год и трехлетний плановый период.

Парламентский комитет по социальной политике, госстроительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества рассмотрел расходы социального блока.

- Структура расходов бюджета Ульяновской области не претерпела существенных изменений. По-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на обеспечение услуг в сфере социальной политики, образования, здравоохранения, культуры, спорта, включая финансовую помощь муниципалитетам, - сообщила региональный министр финансов Екатерина Буцкая.

При обсуждении финансирования социальной сферы особое внимание депутаты уделили планируемым расходам на здравоохранение, образование и социальную защиту населения.

На развитие здравоохранения в Ульяновской области в 2020 году предусмотрено более 11,2 миллиарда рублей. Средства пойдут на ремонт учреждений здравоохранения, обеспечение доступности медпомощи и повышение эффективности медуслуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения. На совершенствование службы охраны здоровья матери и ребенка запланировано порядка 40 миллионов рублей, на развитие системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей, - 11 миллионов рублей. На развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения - более 165 миллионов рублей. Также средства направят на оснащение лечебных учреждений передвижными медицинскими комплексами, переоснащение региональных сосудистых центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, на развитие детского здравоохранения.

На развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области предусмотрено более 2,5 миллиардов рублей, более 16 миллиардов - на уплату страховых взносов и реализацию территориальной программы ОМС. На компенсационные выплаты медицинским работникам по программе "Земский доктор" в бюджете закладывается 108 миллионов рублей.

На развитие и модернизацию образования в Ульяновской области в следущем году планируется выделить более 11,4 миллиарда рублей. Средства пойдут на создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение ремонтных работ, приобретение школьных автобусов, оснащение пищеблоков. В регионе будут реализованы проекты "Современная школа", "Учитель будущего", "Успех каждого ребенка", содействие занятости женщин, создание мест в яслях.

Особый акцент сделан на развитии профессионального образования - на эти цели запланировано по 100 миллионов рублей в год.

Программа "Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области" в 2020 году будет профинансирована на сумму более 11,5 миллиарда рублей. Среди приоритетных направлений - поддержка участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, ветеранов боевых действий, граждан пожилого возраста, оказание адресной помощи малоимущим и многодетным семьям. На предоставление регионального именного капитала "Семья" и выплаты приемным семьям предусмотрено более 15,4 миллиарда рублей. Запланировано в бюджете до 2024 годы более 76,6 миллионов рублей на создание доступной среды у объектов соцзащиты. Кроме того, значительные средства пойдут на формирование системы комплексной реабилитации инвалидов и развитие социального обслуживания.

Компетентно

Сергей Шерстнев, председатель комитета по социальной политике, госстроительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Законодательного Собрания Ульяновской области:

- В полном объеме обеспечено выполнение национальных проектов. Все десять госпрограмм по направлениям социального блока отражают потребности населения Ульяновской области. По результатам обсуждения мы сформируем заключение, которое направим в правительство региона. Окончательный результат получим после внесения ведомствами необходимых поправок, указанных на заседании, по итогам второго чтения бюджета.